Sao nhí 2016 hút 5,6 triệu view nhờ diễn cảnh khóc quá đỉnh, mỹ nam tương lai cứ lên sóng là gây gốt

Trên sóng giờ vàng phim Việt thời điểm hiện tại, nếu phải chọn ra một gương mặt nhí gây chú ý nhất thì cái tên được nhắc đến nhiều chắc chắn là cậu bé sinh năm 2016 - Gia Nghĩa. Không chỉ ghi dấu với sự xuất hiện dày đặc trên màn ảnh nhỏ, Gia Nghĩa còn liên tục khiến khán giả phải bất ngờ bởi khả năng nhập vai đầy cảm xúc, chạm đến trái tim người xem.

Ngay trong năm 2025, Gia Nghĩa đã gây bão khi cùng lúc góp mặt trong hai bộ phim truyền hình giờ vàng là Cầu Vồng Ở Phía Chân Trời và Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Nếu như trong Cầu Vồng Ở Phía Chân Trời, Gia Nghĩa vào vai con trai của nhân vật Oanh (Anh Đào) và chinh phục khán giả bằng sự hồn nhiên, đáng yêu, thì đến Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, cậu bé lại có bước tiến vượt bậc khi thể hiện những phân cảnh nặng tâm lý, khắc họa nỗi đau và sự bất lực của một đứa trẻ bị bắt nạt.

Gia Nghĩa và "mẹ" Anh Đào ở hậu trường Cầu Vồng Ở Phía Chân Trời

Đặc biệt, tập mới nhất của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã thực sự khiến khán giả phải nhìn nhận lại năng lực cậu bé này. Trong phim, nhân vật của Gia Nghĩa rơi vào tình huống bị bạn và phụ huynh của bạn bắt nạt, đánh đập và nhốt trong một buổi tiệc sinh nhật. Hình ảnh cậu bé gào khóc, kêu cứu trong vô vọng, rồi khi được mẹ giải thoát lại bật khóc áy náy vì cho rằng mình khiến mẹ buồn đã khiến hàng triệu khán giả nghẹn ngào. Trích đoạn phim hút tới 5,6 triệu người xem chỉ 12 tiếng. Không ít người thừa nhận đã rơi nước mắt trước diễn xuất quá chân thật, vượt ngoài mong đợi ở một diễn viên nhí. Nhiều bình luận còn cho rằng phân đoạn này của Gia Nghĩa thậm chí “lấn át” cả diễn xuất của Phương Oanh - người đảm nhận vai mẹ Mỹ Anh trong phim.

Trích đoạn phim cực hot của Gia Nghĩa

Gia Nghĩa diễn cảnh bị bắt nạt quá xuất sắc

Đây không phải lần đầu tiên Gia Nghĩa khiến khán giả xúc động. Trước đó, khi mới bắt đầu chạm ngõ truyền hình qua bộ phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình (2023), cậu bé đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với vai Long - con trai của Hà (Lan Phương) và Thành (Doãn Quốc Đam). Dù là một gương mặt mới, Gia Nghĩa đã khiến cả NSND Lan Hương phải rơi nước mắt sau những cảnh quay đòi hỏi cảm xúc. Kể từ đó, cậu bé trở thành cái tên được nhiều đạo diễn săn đón, lần lượt góp mặt trong Vui Lên Nào Anh Em Ơi rồi đến hai dự án đang hot hiện tại.

Không chỉ ghi điểm trên phim, ngoài đời, Gia Nghĩa cũng là gương mặt đắt show quảng cáo, chụp hình và trình diễn thời trang. Với gương mặt sáng, đôi mắt to tròn biết nói cùng phong thái tự tin, cậu bé thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh quảng bá cho nhãn hàng lớn nhỏ. Trên sàn diễn thời trang thiếu nhi, Gia Nghĩa cũng nổi bật với thần thái chuyên nghiệp, không hề kém cạnh những mẫu nhí đình đám khác. Điều này giúp cậu trở thành một trong những cái tên triển vọng nhất của thế hệ sao nhí hiện tại, vừa có diễn xuất vừa có ngoại hình lẫn sự linh hoạt khi hoạt động đa dạng lĩnh vực.

Chưa đầy 10 tuổi, Gia Nghĩa đã là mẫu ảnh chuyên nghiệp

Sự nghiệp của Gia Nghĩa vẫn còn rất dài phía trước, nhưng những gì cậu đã làm được ở tuổi còn nhỏ đã cho thấy đây là một mầm non sáng giá của màn ảnh Việt. Khán giả không chỉ nhìn thấy một cậu bé dễ thương, đáng yêu, mà còn nhận ra ở Gia Nghĩa một diễn viên thực thụ, biết nắm bắt tâm lý nhân vật, có khả năng truyền tải cảm xúc chân thật và đặc biệt là không ngại thử thách.

Ở thời điểm này, với những gì đã làm được, không ngoa khi gọi Gia Nghĩa là sao nhí hot nhất sóng giờ vàng, có thể đảm nhận được nhiều kiểu vai. Những gì người hâm mộ mong chờ nhất chính là được chứng kiến cậu bé tiếp tục bùng nổ trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, mang đến nhiều khoảnh khắc chạm đến trái tim người xem.