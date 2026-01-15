Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sập bẫy dự án VinaCapital giả mạo, một phụ nữ bị chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

15-01-2026 - 08:17 AM | Kinh tế số

Người phụ nữ ở Hà Nội bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng khi tham gia dự án đầu tư tài chính, chứng khoán VinaCapital giả mạo trên mạng xã hội.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng đang điều tra, xác minh sự việc một phụ nữ trình báo bị lừa hơn 8 tỷ đồng khi tham gia dự án đầu tư tài chính, chứng khoán VinaCapital giả mạo.

Trước đó, qua mạng xã hội Facebook, bà H. biết đến trang “Shark Linh / Quỹ Mở Hợp Tác Đầu Tư VinaCaptial”, với những quảng cáo về quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư. Khi kết nối với trang này, bà H. được hướng dẫn đầu tư và yêu cầu truy cập vào website www.vinacapital.amtwznz.

Tin vào lời quảng cáo, bà H. đã nạp hơn 4,7 tỷ đồng để đầu tư, tuy nhiên không rút ra được. Lúc này, bà H. tiếp tục tìm đến trang Facebook “Khởi Nghiệp Tại Nhà Cùng Shark Linh” và tiếp tục bị nhóm này giả mạo hướng dẫn nạp 460 triệu đồng để lấy lại số tiền đã đầu tư.

Khi phát hiện bị lừa, bà H. lên mạng tìm kiếm trang Facebook hỗ trợ lấy lại tiền. Nhóm này yêu cầu bà chuyển tiền với lý do “cài virus vào hệ thống để lấy lại tiền”, “phí rút tiền”, “chứng minh tài chính”.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các dự án có lời hứa lợi nhuận cao, đồng thời chỉ đầu tư qua các kênh hợp pháp được cơ quan chức năng cấp phép.

Do tin tưởng, bà H. đã chuyển 3,25 tỷ đồng với mong muốn lấy lại tiền bị lừa, tuy nhiên đây là bẫy của các đối tượng lừa đảo. Tổng số tiền bà H. bị chiếm đoạt lên tới hơn 8 tỷ đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các dự án có lời hứa lợi nhuận cao, đồng thời chỉ đầu tư qua các kênh hợp pháp được cơ quan chức năng cấp phép. Người dân không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được giải quyết theo quy định.

Theo Viên Minh

VTC News

