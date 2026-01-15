Tết cận kề: Đặt vé máy bay, tàu xe qua VCB Digibank nhận ngay ưu đãi lên tới 50%

Nhận mã giảm tới 50% khi đặt vé máy bay, tàu xe trên VCB Digibank

Dịp Tết đến xuân về, thay vì chi tiêu dàn trải, nhiều gia đình lựa chọn cách thức di chuyển hợp lý để đảm bảo vừa vui, vừa phù hợp với kế hoạch. Từ nhu cầu đó, người dùng bắt đầu tìm kiếm một giải pháp số giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí để việc di chuyển không còn là nỗi lo.

Thấu hiểu điều này, Vietcombank tung ra chương trình "Tết có Digibank - Ưu đãi đổ bộ - Di chuyển cực vui" với hàng ngàn mã giảm giá hấp dẫn. Đặc biệt, bất kỳ ai sử dụng ứng dụng ngân hàng VCB Digibank đều có thể dễ dàng nhận mã ưu đãi.

Chị Trang Trần (quê Quảng Nam), hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM chia sẻ: "Mỗi năm, cứ gần đến Tết là tôi lại lo lắng về chi phí vé máy bay, tàu xe cho gia đình 3 người. Năm nay, nhờ bạn bè chia sẻ thông tin, tôi biết đến chương trình ưu đãi của VCB Digibank nên cũng giảm bớt được phần nào. Số tiền tiết kiệm được cũng đủ để sắm sửa thêm cành đào, cây quất cho không khí Tết thêm trọn vẹn".

Nỗi băn khoăn của chị Trang là trường hợp điển hình của những người lao động sống xa nhà. Khi biết đến chương trình, chị không ngần ngại chia sẻ bí kíp với người thân, bạn bè để ai cũng có thể tiết kiệm chi phí di chuyển dịp cuối năm.

Cụ thể, mọi khách hàng đều có cơ hội nhận mã giảm 50% (tối đa 150.000 đồng) khi sử dụng tính năng Đặt vé máy bay trên VCB Digibank.

Tính năng Đặt vé máy bay trên ứng dụng VCB Digibank.

Đối với các phương thức di chuyển khác, khách hàng lần đầu sử dụng một trong các tính năng VNPAY taxi/Đặt vé tàu/Đặt vé xe sẽ nhận ngay mã khuyến mại giảm 50% (tối đa 50.000 đồng). Bên cạnh đó, mã giảm 50% (tối đa 30.000 đồng) cũng được áp dụng rộng rãi cho tất cả người dùng khi sử dụng các dịch vụ trên.

Trên VCB Digibank, người dùng có thể chủ động sắp xếp việc đi lại với đầy đủ các dịch vụ từ đặt vé máy bay, gọi VNPAY Taxi đến đặt vé tàu hỏa và vé xe khách. Với dịch vụ đặt vé máy bay, ứng dụng tổng hợp thông tin hành trình và giá vé của hơn 30 hãng hàng không theo thời gian thực, giúp người dùng dễ dàng so sánh và lựa chọn chuyến đi phù hợp mà không cần truy cập nhiều website khác nhau.

Bên cạnh đó, VNPAY Taxi cho phép người dùng lựa chọn cả taxi công nghệ và taxi truyền thống. Dịch vụ đặt vé tàu hỏa được kết nối trực tiếp với Đường sắt Việt Nam, hiển thị đầy đủ lịch tàu chạy và giá vé được cập nhật chính xác theo từng ngày. Ngoài ra, dịch vụ đặt vé xe khách cũng giúp người dùng thuận tiện di chuyển liên tỉnh với chi phí hợp lý.

VCB Digibank đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chi tiêu, đi lại và sinh hoạt hàng ngày

Bên cạnh các ưu đãi về di chuyển, VCB Digibank tiếp tục khẳng định vị thế của một ngân hàng số toàn diện thông qua việc tích hợp hệ sinh thái tiện ích đa dạng của VNPAY, đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu chi tiêu, đi lại và sinh hoạt hàng ngày chỉ với vài thao tác đơn giản.

Người dùng có thể dễ dàng đặt vé xem phim giải trí dịp Tết, thanh toán hóa đơn điện nước, internet cho đến mua sắm trực tuyến chỉ trong một ứng dụng duy nhất... Tất cả đều được tích hợp "all-in-one", giúp cuộc sống trở nên tiện lợi, dễ dàng và tối ưu chi phí trong những ngày cuối năm bận rộn.

Ngay từ bây giờ, bạn có thể khởi động hành trình về quê đón Tết hay du xuân cùng gia đình với hàng ngàn mã ưu đãi hấp dẫn chỉ có trên VCB Digibank.