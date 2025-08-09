Sắp có làn sóng đầu tư mới vào TPHCM

Gỡ vướng hàng loạt dự án

Sáng 9/8, tại phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo các sở, ngành đã nghe báo cáo kết quả sau hơn một tháng TPHCM hợp nhất địa giới với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Công Vinh thông tin, trong tháng 7, Tổ công tá c đặc biệt của TPHCM đã rà soát, xử lý và đưa ra kết luận đối với nhiều dự án lớn .

Toàn cảnh phiên họp.

Ngoài ra, tổ công tác cũng tập trung giải quyết các nhóm vấn đề lớn về tài sản công , trụ sở không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả; công trình, dự án vướng mắc của doanh nghiệp nhà nước.

Cùng thời gian này, tổng thu ngân sách của TPHCM đạt hơn 472.588 tỷ đồng, tương đương 70,4% dự toán Trung ương giao và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù thu ngân sách tăng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm, đến cuối tháng 7 mới đạt hơn 47.577 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch Thủ tướng giao (118.948 tỷ đồng) và 31,4% kế hoạch của thành phố.

Thách thức "hấp thụ vốn"

Phát biểu tại phiên họp, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, đánh giá kinh tế thành phố vẫn cho thấy dấu hiệu phục hồi, song khả năng "hấp thụ vốn" đang là thách thức then chốt sau khi sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông nhấn mạnh vấn đề không nằm ở việc thiếu vốn mà ở chỗ nguồn lực này có được đưa đến đúng nơi, đúng thời điểm để tạo ra hiệu quả hay không.

"Vấn đề không phải là có tiền hay không mà là tiền đi về đâu và tiền có đi vào các dự án hiệu quả hay không? Nếu dòng tiền đổ ra thị trường mà không kiểm soát tốt thì chỉ số lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng", TS Trương Minh Huy Vũ nói.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM phát biểu tại phiên họp

Thời gian qua, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nhận diện 7 luật đã được điều chỉnh, tác động trực tiếp đến việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của TPHCM. Vấn đề đặt ra tiếp theo là khả năng “thẩm thấu” chính sách của TPHCM mới sau hợp nhất.

Vị Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM cho rằng, điều quan trọng là các chính sách này phải được truyền đạt và áp dụng hiệu quả đến tận 168 phường, xã. Cần theo dõi sát sao để xác định liệu chính sách hiện hành đã đủ, đã đến đúng đối tượng và đã phát huy tác dụng hay chưa.

Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư tìm đến TPHCM để khảo sát, đề xuất dự án, dòng vốn chắc chắn sẽ chảy về, nhưng sẽ không ở lại lâu nếu thành phố không kịp thời đáp ứng yêu cầu và hấp thụ hiệu quả các chính sách, nguồn lực này.

Từ thực tế đó, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đề xuất triển khai mô hình “một trung tâm - ba khu vực - một đặc khu”. Trong đó, khu vực trung tâm đóng vai trò đầu não chính sách, hai khu vực là Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cần được phát triển đồng bộ, tiếp nối trơn tru các dự án và công trình trước khi sáp nhập.