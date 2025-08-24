Sắp có thay đổi liên quan đến hộ chiếu, người dân đặc biệt lưu ý!

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã ký ban hành Thông tư số 68/2025/TT-BCA ngày 31/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2025.

Theo đó, Thông tư này sửa đổi, bổ sung quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại Điều 1, cụ thể:

- Thông tư này quy định mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan đến việc cấp, sử dụng hộ chiếu phổ thông.

- Thông tư này không điều chỉnh đối với mẫu tờ khai đề nghị cấp, gia hạn, trình báo mất hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; mẫu tờ khai đề nghị cấp, trình báo mất giấy thông hành và cấp giấy chứng nhận nhập cảnh.

- Thông tư này áp dụng đối với công dân Việt Nam và cơ quan, đơn vị có liên quan.

Cùng với đó, sửa đổi, bổ sung Điều 5 quy định về sản xuất, quản lý ấn phẩm trắng hộ chiếu, giấy thông hành, như sau:

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm hợp đồng đặt hàng sản xuất ấn phẩm trắng hộ chiếu, giấy thông hành với Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ thuộc Cục Công nghiệp an ninh.

- Cục Công nghiệp an ninh có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ chế tạo, sản xuất ấn phẩm trắng theo đúng mẫu, có kỹ thuật bảo an chống làm giả và cung cấp kịp thời theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp hộ chiếu, giấy thông hành.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp hộ chiếu, giấy thông hành phải quản lý ấn phẩm trắng theo quy định.

- Trước ngày 15/12 hằng năm, các cơ quan có thẩm quyền cấp hộ chiếu và giấy thông hành phải lập dự trù, đăng ký số lượng ấn phẩm trắng cần dùng cho năm tiếp theo với Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Việc đăng ký được thực hiện theo phân cấp: cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao đăng ký qua Cục Lãnh sự; Công an cấp xã đăng ký qua Công an cấp tỉnh; riêng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và Công an cấp tỉnh đăng ký trực tiếp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

- Các mẫu GTHVN01-TQ và GTHVN02-TQ ban hành kèm theo Thông tư này thay thế lần lượt các mẫu GTHVN01-TQ và GTHVN02-TQ ban hành kèm theo Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.