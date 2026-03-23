Sắp đấu giá khu đất Sân vận động Chi Lăng với giá khởi điểm hơn 9.706 tỷ đồng

23-03-2026 - 06:54 AM | Bất động sản

Thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng vừa lựa chọn tổ chức đấu giá đối với khu đất Sân vận động Chi Lăng- một trong những “đất vàng” tại trung tâm thành phố, với giá khởi điểm hơn 9.706 tỷ đồng.

Mới đây, Thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng vừa có văn bản thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản liên quan đến Sân vận động Chi Lăng.

Theo đó, tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất tại khu đất Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng, gồm 10 Giấy chứng nhận và 14 thửa đất tại phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Giá khởi điểm đấu giá là hơn 9.706 tỷ đồng.

Tổ chức hành nghề đấu giá được lựa chọn là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.Đà Nẵng có địa chỉ tại số 08 Phan Bội Châu, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Đáng chú ý, toàn bộ tài sản đấu giá nêu trên là phần tài sản bị kê biên để thi hành án trong vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1).

Sau khi ông Phạm Công Danh bị bắt năm 2014, dự án rơi vào đình trệ. Giai đoạn 2016-2018, tòa án đã tuyên kê biên tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, song quá trình xử lý kéo dài do vướng mắc pháp lý.

Đến năm 2024, Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch khu đất, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục đấu giá lại.

Liên quan đến bản án đã nêu trên, ông Phạm Công Danh cùng các doanh nghiệp liên quan có nghĩa vụ bồi hoàn cho ngân hàng số tiền nợ gốc hơn 4.132 tỷ đồng, cùng án phí dân sự sơ thẩm.

Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng án phí và hơn 466,9 tỷ đồng nợ gốc. Số tiền còn lại phải thi hành án là hơn 3.665 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m2, nằm tại vị trí trung tâm TP.Đà Nẵng, bao quanh bởi bốn tuyến đường Lê Duẩn - Chi Lăng - Ngô Gia Tự - Hùng Vương, được xem là một trong những khu "đất vàng" hiếm hoi còn lại của đô thị này.


