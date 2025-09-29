Sáp nhập Thái Nguyên – Bắc Kạn và sự hình thành đô thị hạt nhân mới tại Bách Quang

Động lực từ tái cấu trúc hành chính và công nghiệp

Chủ trương sáp nhập Thái Nguyên – Bắc Kạn thành một tỉnh mới, với trụ sở hành chính đặt tại Thái Nguyên, được xem là bước đi chiến lược nhằm tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành. Không chỉ là thay đổi về bộ máy, động thái này tạo ra sức bật mới cho phát triển kinh tế – xã hội toàn vùng, nhất là khi Thái Nguyên vốn đã là điểm sáng về công nghiệp và giáo dục.

Cùng với đó, việc hợp nhất ba phường Bách Quang, Tân Quang và Lương Sơn thành phường Bách Quang mới đã hình thành một trung tâm hành chính – dịch vụ quy mô gần 27 nghìn dân. Vị trí này nằm trên trục kết nối trực tiếp các khu công nghiệp lớn của Sông Công và Phổ Yên, nơi đang thu hút dòng vốn FDI mạnh mẽ và tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Theo báo cáo kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP sau sáp nhập của Thái Nguyên đạt 6,61%, đứng nhóm cao trong cả nước. Vốn FDI lũy kế đạt hơn 11 tỷ USD, với nhiều dự án quy mô hàng trăm triệu USD trong lĩnh vực điện tử và công nghệ cao. Đây là cơ sở cho thấy nhu cầu nhà ở, thương mại – dịch vụ quanh các trung tâm công nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng.

Với sự cộng hưởng từ hai yếu tố – tái cấu trúc hành chính và làn sóng công nghiệp hóa, Bách Quang nhanh chóng được nhìn nhận là "điểm tụ" mới của dòng người và dòng vốn ở cửa ngõ phía Nam Thái Nguyên.

Bách Quang Central – dự án trong lõi trung tâm mới

Trong bối cảnh này, dự án Bách Quang Central nổi lên như một trong những khu đô thị tiêu biểu được triển khai ngay tại trung tâm phường Bách Quang mới. Dự án có quy mô gần 6 ha, gồm 213 sản phẩm đất nền liền kề và shophouse, hướng tới mô hình đa công năng: an cư, kinh doanh và cho thuê.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, hạ tầng dự án đã cơ bản hoàn thiện và mỗi lô đất đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng riêng. Đây là điểm khác biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường bất động sản thời gian qua chú trọng đến các sản phẩm có pháp lý rõ ràng và tính thanh khoản cao.

Lợi thế vị trí của Bách Quang Central còn nằm ở việc kề cận hai khu công nghiệp Sông Công I và II. Với hàng vạn kỹ sư, chuyên gia và công nhân đang làm việc tại đây, nhu cầu nhà ở, dịch vụ và lưu trú luôn ở mức cao. Điều này mở ra khả năng khai thác thương mại ổn định cho các sản phẩm nhà phố, đồng thời tạo tiềm năng tăng giá cho người sở hữu trong trung hạn.

Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược, Bách Quang Central còn được quy hoạch với hệ thống tiện ích nội khu đầy đủ. Công viên cây xanh, nhà văn hóa cộng đồng, khu thương mại dịch vụ và bãi đỗ xe đồng bộ sẽ tạo nên một môi trường sống cân bằng, đáp ứng cả nhu cầu sinh hoạt lẫn giao thương. Cư dân tương lai có thể tận hưởng trọn vẹn sự tiện nghi ngay trong khuôn viên, đồng thời dễ dàng tiếp cận hệ thống trường học, bệnh viện và trung tâm hành chính mới của phường.

Bách Quang Central được tích hợp hệ thống tiện ích đa dạng

Một yếu tố đáng chú ý khác là mặt bằng giá đất nền, nhà phố tại Thái Nguyên hiện vẫn "mềm" hơn đáng kể so với các địa phương lân cận như Bắc Ninh hay Hưng Yên. Khoảng chênh lệch này cho thấy dư địa tăng giá còn lớn, đặc biệt ở những khu vực hội tụ đầy đủ yếu tố phát triển như Bách Quang – nơi vừa là trung tâm hành chính mới, vừa nằm cạnh các khu công nghiệp trọng điểm.

Với nền tảng đó, Bách Quang Central được kỳ vọng sẽ sớm trở thành điểm sáng của thị trường khi chính thức ra mắt. Sự kết hợp giữa pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ, tiện ích đủ đầy và mức giá cạnh tranh tạo nên cơ hội hiếm có cho những khách hàng đang tìm kiếm nơi an cư ổn định hoặc một kênh đầu tư bền vững.