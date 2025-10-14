Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sắp tới, trường hợp nào được giảm, tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp

14-10-2025 - 16:40 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong một số trường hợp, người lao động và người sử dụng lao động sẽ được giảm, tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp

Luật Việc làm năm 2025, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, đã bổ sung một số quy định mới về việc giảm mức đóng, tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với trường hợp giảm tiền đóng, khoản 6, Điều 33 Luật Việc làm 2025 quy định quy định về giảm tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể, người sử dụng lao động được giảm tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động phải đóng cho người lao động là người khuyết tật trong thời gian không quá 12 tháng khi tuyển mới và sử dụng người lao động là người khuyết tật. Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

Bên cạnh đó, Luật Việc làm 2025 cũng bổ sung quy định về đối tượng được dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp (tại khoản 3, Điều 34).

Sắp tới, trường hợp nào được giảm, tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp- Ảnh 1.

Luật Việc làm 2025 đã bổ sung một số quy định về giảm, tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo đó, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

Trường hợp người lao động được truy lĩnh đủ tiền lương thì người lao động và người sử dụng lao động đóng bù cho thời gian bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng và thực hiện đồng thời với việc đóng bù bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

