Sát vách Hà Nội sẽ có siêu đô thị sân bay đa chức năng mang tầm quốc tế

Phân khu đô thị Nam Sông Đuống (khu 2) vừa được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000. Đây là bước đi quan trọng để triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết và quản lý đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

Theo quyết định, khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích hơn 12.800 ha, trải rộng trên địa bàn các phường Trí Quả, Song Liễu, Thuận Thành, Trạm Lộ, Ninh Xá và các xã Lâm Thao, Gia Bình, Lương Tài, Trung Chính, Trung Kênh. Vị trí quy hoạch đặc biệt thuận lợi khi giáp tuyến cao tốc Hà Nội và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình về phía Bắc, tiếp giáp TP. Hải Phòng về phía Đông.

Vị trí khu vực lập quy hoạch đô thị phía Nam sông Đuống - phân khu 2. Ảnh: Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nam Sông Đuống được định vị là khu đô thị sân bay đa chức năng quốc tế, phát triển theo mô hình TOD, với mật độ cao và hệ thống hạ tầng hiện đại.

Không chỉ là đô thị vệ tinh phục vụ sân bay Gia Bình, phân khu này còn được quy hoạch nhiều chức năng chiến lược: Khu thương mại tự do – phi thuế quan, logistics đa phương thức, cảng cạn, công nghiệp phục vụ đường sắt cao tốc, khu nghiên cứu & phát triển (R&D), công viên phần mềm, trung tâm hội nghị – triển lãm, khách sạn, văn phòng…

Các khu chức năng chính gồm: Khu đô thị sân bay đa chức năng quốc tế, khu đô thị – nhà ở phục vụ công nhân, lao động trong các khu công nghiệp, đồng thời chỉnh trang, phát triển bền vững các khu dân cư, làng xóm hiện hữu.

Dân số hiện tại khoảng 200.000 người, dự kiến đến năm 2050, dân số thường trú đạt 300.000 - 350.000 người. Nếu tính cả lực lượng lao động, khách du lịch và người sử dụng dịch vụ, quy mô phục vụ hạ tầng có thể lên tới 750.000 - 800.000 người.

Dự án phân khu đô thị Nam Sông Đuống (khu 2) do Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 tổ chức lập quy hoạch, được Sở Xây dựng thẩm định và UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt. Thời gian hoàn thành toàn bộ quy hoạch phân khu dự kiến không quá 9 tháng, chưa tính giai đoạn thẩm định và phê duyệt.

Sự xuất hiện của phân khu này được kỳ vọng sẽ đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm đô thị – sân bay quốc tế mới, đóng vai trò kết nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đồng thời, đây cũng là động lực mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho khu vực Đông Bắc, tạo bước ngoặt về hạ tầng, đô thị và thương mại quốc tế.

Sân bay Gia Bình. Ảnh: Bộ Xây dựng

Liên quan đến dự án sân bay quốc tế Gia Bình, cách Hà Nội khoảng 40 km, cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) đã chính thức khởi công ngày 19/8/2025. Theo kế hoạch, sân bay sẽ cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác từ cuối năm 2026, kịp phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.

Sân bay Gia Bình có quy mô 1.900 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 120.800 tỷ đồng. Xét về diện tích, công trình này lớn hơn cả Nội Bài và Tân Sơn Nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha).

Theo quy hoạch, sân bay đạt tiêu chuẩn cấp 4E, công suất khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Các loại tàu bay khai thác gồm B777, B787, A350, A321 cùng chuyên cơ và tàu bay chuyên dụng. Đến năm 2050, công suất dự kiến đạt 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Quy hoạch sân đỗ tàu bay khu vực nhà ga hành khách và nhà ga hàng hóa đáp ứng khoảng 81 vị trí đỗ, tầm nhìn đến năm 2050 mở rộng sân đỗ tàu bay đáp ứng khoảng 123 vị trí đỗ, dự trữ để mở rộng khi có nhu cầu.