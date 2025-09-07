Bắc Ninh chuẩn bị thu hồi hơn 600ha đất, hơn 1.000 hộ dân giải tỏa nhà ở để triển khai tuyến đường 27km kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội của liên danh Sun Group

Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) có tổng chiều dài 27,7km.

Dự án đi qua địa phận 8 xã, phường, gồm: xã Trung Kênh, xã Lương Tài, xã Gia Bình, xã Lâm Thao, phường Trạm Lộ, phường Mão Điền, phường Thuận Thành, phường Trí Quả (tỉnh Bắc Ninh).

Dự án chiếm dụng khoảng 607ha đất để thi công các hạng mục công trình, trong đó có 424,6 ha đất lúa; 25,5 ha đất ở; 52,5 ha đất công nghiệp và 104,3 ha đất khác. Dự án dự kiến sẽ giải tỏa nhà ở khoảng 1.169 hộ dân.

Một số khu dân cư bị ảnh hưởng.

Điểm đầu dự án tại km0 tại nút giao phía Đông đường kết nối vào sân bay Gia Bình, thuộc xã Trung Kênh (Bắc Ninh). Điểm cuối khoảng km27+700 tại đầu cầu sông Đuống, phường Trí Quả (Bắc Ninh), giáp với địa phận xã Phù Đổng, Hà Nội.

Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng, tốc độ thiết kế 120km/h, phần đường song hành vận tốc 60-80 km/h. Quy mô xây dựng theo quy hoạch đạt 10 làn xe và có bố trí đường đi 2 bên.

Trên tuyến bố trí 6 cầu vượt ngang tại các vị trí giao với đường tỉnh, quốc lộ hoặc đường quy hoạch.

Tuyến đường do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành và Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả (thành viên của Tập đoàn Sun Group) triển khai.

Tổng mức đầu tư dự án 47.607 tỷ đồng, nhà đầu tư tự huy động 100% vốn để đầu tư dự án, trong đó vốn chủ sở hữu 15%, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác 85%.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, sân bay Gia Bình và tuyến đường kết nối được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics, và thương mại điện tử, tận dụng vị trí chiến lược của Bắc Ninh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Bắc Ninh).