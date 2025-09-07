Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắc Ninh chuẩn bị thu hồi hơn 600ha đất, hơn 1.000 hộ dân giải tỏa nhà ở để triển khai tuyến đường 27km kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội của liên danh Sun Group

07-09-2025 - 08:33 AM | Bất động sản

Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình - Hà Nội đoạn đi qua Bắc Ninh có tổng chiều dài 27,7km.

Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) có tổng chiều dài 27,7km. 

Dự án đi qua địa phận 8 xã, phường, gồm: xã Trung Kênh, xã Lương Tài, xã Gia Bình, xã Lâm Thao, phường Trạm Lộ, phường Mão Điền, phường Thuận Thành, phường Trí Quả (tỉnh Bắc Ninh).

Dự án chiếm dụng khoảng 607ha đất để thi công các hạng mục công trình, trong đó có 424,6 ha đất lúa; 25,5 ha đất ở; 52,5 ha đất công nghiệp và 104,3 ha đất khác. Dự án dự kiến sẽ giải tỏa nhà ở khoảng 1.169 hộ dân.

Bắc Ninh chuẩn bị thu hồi hơn 600ha đất, hơn 1.000 hộ dân giải tỏa nhà ở để triển khai tuyến đường 27km kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội của liên danh Sun Group- Ảnh 1.

Một số khu dân cư bị ảnh hưởng.

Điểm đầu dự án tại km0 tại nút giao phía Đông đường kết nối vào sân bay Gia Bình, thuộc xã Trung Kênh (Bắc Ninh). Điểm cuối khoảng km27+700 tại đầu cầu sông Đuống, phường Trí Quả (Bắc Ninh), giáp với địa phận xã Phù Đổng, Hà Nội.

Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng, tốc độ thiết kế 120km/h, phần đường song hành vận tốc 60-80 km/h. Quy mô xây dựng theo quy hoạch đạt 10 làn xe và có bố trí đường đi 2 bên.

Trên tuyến bố trí 6 cầu vượt ngang tại các vị trí giao với đường tỉnh, quốc lộ hoặc đường quy hoạch.

Bắc Ninh chuẩn bị thu hồi hơn 600ha đất, hơn 1.000 hộ dân giải tỏa nhà ở để triển khai tuyến đường 27km kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội của liên danh Sun Group- Ảnh 2.

Tuyến đường có tổng chiều dài 27,7km đi qua địa phận 8 xã, phường.

Tuyến đường do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành và Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả (thành viên của Tập đoàn Sun Group) triển khai.

Tổng mức đầu tư dự án 47.607 tỷ đồng, nhà đầu tư tự huy động 100% vốn để đầu tư dự án, trong đó vốn chủ sở hữu 15%, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác 85%. 

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, sân bay Gia Bình và tuyến đường kết nối được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics, và thương mại điện tử, tận dụng vị trí chiến lược của Bắc Ninh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Bắc Ninh).

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai "ông lớn" từng tuyên bố rút khỏi bất động sản nay quay lại: Bầu Đức bất ngờ tái xuất ở Gia Lai, "đại gia" Lê Phước Vũ tham vọng làm KĐT 600-700 ha ở Long Thành

Hai "ông lớn" từng tuyên bố rút khỏi bất động sản nay quay lại: Bầu Đức bất ngờ tái xuất ở Gia Lai, "đại gia" Lê Phước Vũ tham vọng làm KĐT 600-700 ha ở Long Thành Nổi bật

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Các hình thức trả tiền thuê đất

Các hình thức trả tiền thuê đất

07:59 , 07/09/2025
Được lãnh đạo nhờ đứng tên, cựu cán bộ Văn phòng UBND Đà Nẵng chiếm đoạt 5 lô đất

Được lãnh đạo nhờ đứng tên, cựu cán bộ Văn phòng UBND Đà Nẵng chiếm đoạt 5 lô đất

07:57 , 07/09/2025
Gia Lai chấp thuận dự án khu dân cư hơn 1.800 tỷ đồng

Gia Lai chấp thuận dự án khu dân cư hơn 1.800 tỷ đồng

07:56 , 07/09/2025
Đường bộ ven biển qua Hải Phòng 3.700 tỷ đồng 'đắp chiếu' sau 8 năm khởi công

Đường bộ ven biển qua Hải Phòng 3.700 tỷ đồng 'đắp chiếu' sau 8 năm khởi công

07:55 , 07/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên