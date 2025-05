Sau 10 năm giữ nguyên lương cơ bản, CEO Jensen Huang giờ mới được NVIDIA xét duyệt tăng lương lên mức mới

Jensen Huang - nhà sáng lập và CEO của Nvidia - cuối cùng cũng được tăng lương cơ bản sau một thập kỷ, dù công ty do ông dẫn dắt đã tăng giá trị vốn hóa gấp 281 lần kể từ năm 2015.

Theo tài liệu mà Nvidia nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), mức lương cơ bản của Huang vừa tăng 49%, từ 1 triệu USD/năm lên 1,5 triệu USD. Khoản thưởng tiền mặt theo hiệu suất cũng tăng lên 1 triệu USD, nâng tổng mức thu nhập tiền mặt của ông trong năm lên 2,5 triệu USD. Tuy nhiên, con số thực sự đáng kể đến từ cổ phiếu, phần thưởng bằng equity dành cho Huang trong năm tài chính qua đã đạt tới 38,8 triệu USD. Tổng cộng, CEO của Nvidia đã nhận được 49,9 triệu USD trong năm tài chính vừa qua.

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết đây là lần đầu tiên họ điều chỉnh mức lương cơ bản cho Jensen Huang kể từ năm 2015. Lý do chính là để đảm bảo công bằng nội bộ, do mức lương của ông trước đó đã thấp hơn so với các lãnh đạo cấp cao khác trong công ty, cũng như so với mặt bằng chung của các CEO cùng ngành. Theo Nvidia, việc điều chỉnh đưa mức thu nhập của Huang lên ngang tầm trung bình thị trường, thậm chí phần thưởng bằng cổ phiếu còn vượt nhẹ mức trung vị của nhóm đối sánh.

Điều thú vị là dù chỉ nhận mức lương tương đối khiêm tốn trong suốt một thập kỷ qua, Huang vẫn đang là một trong những người giàu nhất thế giới, chủ yếu nhờ cổ phần cá nhân tại Nvidia. Với tỷ lệ sở hữu 3,5% cổ phần công ty, khối tài sản của ông hiện trị giá khoảng 94 tỷ USD - tăng hơn 9 lần chỉ trong chưa đầy 2 năm nhờ cơn sốt AI toàn cầu đẩy giá cổ phiếu Nvidia lên cao kỷ lục.

Trong khi đó, khoản chi phí dành cho CEO công nghệ tại các tập đoàn lớn khác cũng tiếp tục tăng. Ví dụ như Alphabet, công ty mẹ của Google, đã chi hơn 8,27 triệu USD cho chi phí an ninh và di chuyển riêng của CEO Sundar Pichai, tăng 22% so với năm trước, theo báo cáo của Quartz.