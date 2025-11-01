Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sâu 300m dưới lòng đất, phát hiện 1 triệu tấn đất hiếm sau 3 năm khảo sát

01-11-2025 - 10:44 AM | Thị trường

Tổng trữ lượng có thể lên đến 20 triệu tấn nhưng cần thực hiện thêm khảo sát.

Sâu 300m dưới lòng đất, phát hiện 1 triệu tấn đất hiếm sau 3 năm khảo sát- Ảnh 1.

Hồi tháng 4/2025, Kazakhstan đã công bố phát hiện một mỏ đất hiếm lớn. Phát hiện này được thực hiện tại Karagandy, khu vực miền trung Kazakhstan.

Hiện được gọi là "New Kazakhstan", mỏ này được cho là có gần 1 triệu tấn xeri, lanthanum, neodymium và yttrium, các nguyên tố được sử dụng làm linh kiện trong các thiết bị như điện thoại thông minh, máy ảnh kỹ thuật số và ổ cứng máy tính.

Người phát ngôn của Bộ Công nghiệp và Xây dựng Kazakhstan cho biết: "Bốn khu vực tiềm năng đã được xác định trong khu vực này với tổng trữ lượng đất hiếm ước tính lên tới 935.400 tấn".

Các ước tính sơ bộ cho thấy tổng trữ lượng tại khu vực "New Kazakhstan" có thể lên tới 20 triệu tấn ở độ sâu 300 mét, với hàm lượng đất hiếm trung bình là 700 gram/tấn. Nếu được xác nhận, phát hiện này sẽ đưa Kazakhstan trở thành một trong ba quốc gia hàng đầu thế giới về trữ lượng đất hiếm.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã kêu gọi thận trọng.

Georgy Freiman, chủ tịch ủy ban điều hành của Hiệp hội Chuyên gia Khai khoáng Độc lập Chuyên nghiệp (PONEN), cho biết mọi thứ vẫn còn ở giai đoạn đầu. "Để được gọi là một mỏ, trước tiên cần phải nghiên cứu đầy đủ tất cả các yếu tố khoáng hóa trong khu vực", ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng cần phải có thêm nhiều công tác thăm dò.

"Cần phải nghiên cứu thủy văn địa chất, địa cơ học, cũng như đánh giá tính khả thi của việc khai thác và hình thức khai thác. Cần phải tiến hành đánh giá kinh tế, có tính đến tình hình thị trường và nhu cầu của các ngành công nghiệp liên quan", ông nói thêm.

"Chỉ khi tất cả các yếu tố này được phân tích và một mô hình kinh tế được xây dựng, thì nó mới thực sự được gọi là một mỏ. Nếu không có điều đó, nó vẫn chỉ là suy đoán."

Việc thăm dò địa điểm này bắt đầu vào năm 2022, với những phát hiện được báo cáo cho chính phủ Kazakhstan vào tháng 10/2024.

Theo công ty thăm dò đã thực hiện phát hiện ban đầu, việc phát triển địa điểm này có thể mất tới sáu năm và cần khoảng 10 triệu đô la (9,03 triệu euro) đầu tư.

Arthur Poliakov, chủ tịch điều hành của Diễn đàn MINEX, tin rằng sẽ mất từ 10 đến 12 năm để khai thác được bất kỳ loại quặng nào.Kazakhstan hiện thiếu các công nghệ cần thiết để chế biến sâu các nguyên tố đất hiếm và sẽ cần sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài.

Polyakov lưu ý rằng Trung Quốc có thể sẽ tham gia vào quá trình này vì họ là nước tiêu thụ kim loại đất hiếm lớn nhất và là nhà sản xuất hàng hóa lớn nhất được sản xuất từ chúng, bao gồm pin và tấm pin mặt trời.

“Ứng viên thứ 2 có thể sẽ là Liên minh Châu Âu. Tại sao? Bởi vì chương trình nghị sự xanh, công nghệ xanh, mọi thứ liên quan đến phát triển bền vững các nguồn năng lượng bền vững đều là ưu tiên ở đó", Poliakov nói.

"Vấn đề chính là hậu cần. EU và Kazakhstan ở rất xa nhau, đó là lý do tại sao họ cần phát triển Hành lang Trung tâm", ông nói thêm.Hiện tại, công ty khai thác mỏ quốc gia Tau-Ken Samruk của Kazakhstan được cho là sẽ dẫn đầu giai đoạn phát triển tiếp theo.

Điều này bao gồm các công việc tiền đầu tư như nghiên cứu địa chất bổ sung, lựa chọn công nghệ và đánh giá khả thi.

"Chúng tôi đang xem xét hai lựa chọn: đấu giá hoặc một công ty địa phương. Quyết định vẫn chưa được đưa ra", Almas Kushumov, Giám đốc Cục Sử dụng Đất ngầm thuộc Bộ Công nghiệp và Xây dựng Kazakhstan, cho biết.

Tiêu Dao

Nhịp sống thị trường d

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga đưa sang Việt Nam hàng trăm nghìn 'báu vật' dưới lòng đất: nhập khẩu tăng hơn 500%, nước ta sở hữu trữ lượng hàng đầu thế giới

Nga đưa sang Việt Nam hàng trăm nghìn 'báu vật' dưới lòng đất: nhập khẩu tăng hơn 500%, nước ta sở hữu trữ lượng hàng đầu thế giới Nổi bật

VinFast ra mắt xe máy điện giá 15 triệu, không cần bằng lái

VinFast ra mắt xe máy điện giá 15 triệu, không cần bằng lái Nổi bật

Tin vui cho người dùng 2 dòng điện thoại Samsung sau

Tin vui cho người dùng 2 dòng điện thoại Samsung sau

11:17 , 01/11/2025
Giá cà phê hôm nay 1-11: Cực đoan hơn thời tiết

Giá cà phê hôm nay 1-11: Cực đoan hơn thời tiết

10:42 , 01/11/2025
Trung Quốc rót 143 tỷ USD quyết thâu tóm một lĩnh vực quan trọng của thế giới: Đầu tư mạnh tay từ Âu sang Á nhưng mới chỉ 25% dự án hoàn thiện

Trung Quốc rót 143 tỷ USD quyết thâu tóm một lĩnh vực quan trọng của thế giới: Đầu tư mạnh tay từ Âu sang Á nhưng mới chỉ 25% dự án hoàn thiện

08:24 , 01/11/2025
Tổng giám đốc Mario Caballero: “Phú Quốc vươn tầm với kỳ nghỉ trọn gói”

Tổng giám đốc Mario Caballero: “Phú Quốc vươn tầm với kỳ nghỉ trọn gói”

08:00 , 01/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên