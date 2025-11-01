Sâu 300m dưới lòng đất, phát hiện 1 triệu tấn đất hiếm sau 3 năm khảo sát

Hồi tháng 4/2025, Kazakhstan đã công bố phát hiện một mỏ đất hiếm lớn. Phát hiện này được thực hiện tại Karagandy, khu vực miền trung Kazakhstan.

Hiện được gọi là "New Kazakhstan", mỏ này được cho là có gần 1 triệu tấn xeri, lanthanum, neodymium và yttrium, các nguyên tố được sử dụng làm linh kiện trong các thiết bị như điện thoại thông minh, máy ảnh kỹ thuật số và ổ cứng máy tính.

Người phát ngôn của Bộ Công nghiệp và Xây dựng Kazakhstan cho biết: "Bốn khu vực tiềm năng đã được xác định trong khu vực này với tổng trữ lượng đất hiếm ước tính lên tới 935.400 tấn".

Các ước tính sơ bộ cho thấy tổng trữ lượng tại khu vực "New Kazakhstan" có thể lên tới 20 triệu tấn ở độ sâu 300 mét, với hàm lượng đất hiếm trung bình là 700 gram/tấn. Nếu được xác nhận, phát hiện này sẽ đưa Kazakhstan trở thành một trong ba quốc gia hàng đầu thế giới về trữ lượng đất hiếm.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã kêu gọi thận trọng.

Georgy Freiman, chủ tịch ủy ban điều hành của Hiệp hội Chuyên gia Khai khoáng Độc lập Chuyên nghiệp (PONEN), cho biết mọi thứ vẫn còn ở giai đoạn đầu. "Để được gọi là một mỏ, trước tiên cần phải nghiên cứu đầy đủ tất cả các yếu tố khoáng hóa trong khu vực", ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng cần phải có thêm nhiều công tác thăm dò.

"Cần phải nghiên cứu thủy văn địa chất, địa cơ học, cũng như đánh giá tính khả thi của việc khai thác và hình thức khai thác. Cần phải tiến hành đánh giá kinh tế, có tính đến tình hình thị trường và nhu cầu của các ngành công nghiệp liên quan", ông nói thêm.

"Chỉ khi tất cả các yếu tố này được phân tích và một mô hình kinh tế được xây dựng, thì nó mới thực sự được gọi là một mỏ. Nếu không có điều đó, nó vẫn chỉ là suy đoán."

Việc thăm dò địa điểm này bắt đầu vào năm 2022, với những phát hiện được báo cáo cho chính phủ Kazakhstan vào tháng 10/2024.

Theo công ty thăm dò đã thực hiện phát hiện ban đầu, việc phát triển địa điểm này có thể mất tới sáu năm và cần khoảng 10 triệu đô la (9,03 triệu euro) đầu tư.

Arthur Poliakov, chủ tịch điều hành của Diễn đàn MINEX, tin rằng sẽ mất từ 10 đến 12 năm để khai thác được bất kỳ loại quặng nào.Kazakhstan hiện thiếu các công nghệ cần thiết để chế biến sâu các nguyên tố đất hiếm và sẽ cần sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài.

Polyakov lưu ý rằng Trung Quốc có thể sẽ tham gia vào quá trình này vì họ là nước tiêu thụ kim loại đất hiếm lớn nhất và là nhà sản xuất hàng hóa lớn nhất được sản xuất từ chúng, bao gồm pin và tấm pin mặt trời.

“Ứng viên thứ 2 có thể sẽ là Liên minh Châu Âu. Tại sao? Bởi vì chương trình nghị sự xanh, công nghệ xanh, mọi thứ liên quan đến phát triển bền vững các nguồn năng lượng bền vững đều là ưu tiên ở đó", Poliakov nói.

"Vấn đề chính là hậu cần. EU và Kazakhstan ở rất xa nhau, đó là lý do tại sao họ cần phát triển Hành lang Trung tâm", ông nói thêm.Hiện tại, công ty khai thác mỏ quốc gia Tau-Ken Samruk của Kazakhstan được cho là sẽ dẫn đầu giai đoạn phát triển tiếp theo.

Điều này bao gồm các công việc tiền đầu tư như nghiên cứu địa chất bổ sung, lựa chọn công nghệ và đánh giá khả thi.

"Chúng tôi đang xem xét hai lựa chọn: đấu giá hoặc một công ty địa phương. Quyết định vẫn chưa được đưa ra", Almas Kushumov, Giám đốc Cục Sử dụng Đất ngầm thuộc Bộ Công nghiệp và Xây dựng Kazakhstan, cho biết.