Sau Bình Dương, đến lượt Đồng Nai tăng tốc dự án "bám sóng" thị trường

Sau sức nóng của thị trường bất động sản Bình Dương đến lượt Đồng Nai bắt đầu "bám sóng" thị trường. Một số chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản tại Đồng Nai tận dụng sức nóng hạ tầng và sức mua đang tăng nhịp đã bắt đầu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh với kì vọng khả quan trong các tháng còn lại của năm 2025.

Nếu Bình Dương rộn ràng ở phân khúc căn hộ thì Đồng Nai lại đa dạng loại hình hơn, bao gồm căn hộ, nhà phố - biệt thự và đất nền chào bán.

Mới đây, chủ đầu tư TV Holdings cùng đơn vị phân phối Eximrs đã triển khai 300 căn hộ thuộc Block River 3 - dự án căn hộ Fresia Riverside (Biên Hoà, Đồng Nai) ra thị trường với giá bán từ 1,79 tỉ đồng/căn.

Tương tự, dự án căn hộ FIATO Airport City (thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch) của Thang Long Real Group cũng tiếp tục chào bán giai đoạn tiếp theo với giá từ 36 triệu đồng/m2.

Cùng khu vực, dự án khu dân cư Spring Village Nhơn Trạch quy mô hơn 18ha đang rục rịch ra thị trường các sản phẩm nhà phố, biệt thự, căn hộ, officetel, shophouse, giá bán dự kiến khoảng từ 7 tỉ đồng/căn.

Tại Biên Hoà, khu đô thị Waterfront (Izumi City 170ha) của Nam Long cũng tận dụng sức nóng hạ tầng để trở lại đường đua, hiện đang rục rịch giới thiệu phân khu mới tiếp theo ra thị trường. Dự án này mới đây đã được phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500.

Một KĐT quy mô 55ha tại Long Thành (Đồng Nai) là Fores Centern cũng bắt đầu "hé lộ" các thông tin về dự án ra thị trường. Theo đó, dự án này của chủ đầu tư TKG Taekwang Vina & Deawoo E&C Vina sẽ chào sân trong thời gian sắp tới với các sản phẩm chung cư, nhà thấp tầng, nhà ở xã hội.

Nguồn cung căn hộ tại Đồng Nai chiếm tỉ lệ thấp so với các khu vực lân cận Tp.HCM. Nguồn: DKRA Consulting

Báo cáo thị trường quý 2/2025, DKRA Consulting chỉ ra, nguồn cung căn hộ tại Đồng Nai chỉ chiếm tỉ lệ 1,9%, rất thấp so với khu vực Bình Dương (cũ – 44,3%), Tp.HCM (cũ – 35,3%).

Về mặt bằng giá, khu vực này thuộc mức giá còn mềm. Tại Tp.HCM (cũ) giá sơ cấp căn hộ cao nhất là 493 triệu đồng/m2; Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) là 115 triệu đồng/m2; Bình Dương 64,7 triệu đồng/m2 thì Đồng Nai mặt bằng giá cao nhất là 41 triệu đồng/m2. Đây được xem là lợi thế của khu vực, "bù trừ" cho việc nguồn cung "lép vế".

Ở phân khúc nhà phố, biệt thự thì nguồn cung Đồng Nai lại "khấm khá" hơn khi chỉ đứng sau Long An, tuy nhiên cũng chỉ chiếm tỉ lệ 4,5% so với nguồn cung toàn thị trường. Trong khi Long An chiếm hơn 90% nguồn cung ở phân khúc này.

Ghi nhận cho thấy, suốt nhiều năm qua, khu vực phía Đông Tp.HCM (Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu) nói chung, Đồng Nai nói riêng có lợi thế về đầu tư hạ tầng giao thông. Dù Đồng Nai không sáp nhập với Tp.HCM nhưng nơi đây vẫn nổi bật tại khu Đông khi hạ tầng liên tục được đầu tư, lại có vị trí kết nối thuận lợi với Tp.HCM.

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm từ đường bộ, đường sắt, đường thủy đến hàng không đều tập trung tại khu vực này. Đến nay, loạt tuyến giao thông huyết mạch như sân bay Long Thành, Vành đai 2, Vành đai 3, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu... đang đẩy nhanh tiến độ để về đích càng tạo giá trị cho khu vực.

Đầu tiên phải kể đến sân bay Long Thành dự kiến có thể đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào giữa năm 2026. Khi hoàn thành, dự án thu hút 200.000–500.000 việc làm, cần đến gần 14.000 lao động từ phổ thông đến đại học, trên đại học. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu đô thị hóa, tác động đến thị trường nhà ở khu vực.

Cùng với đó, 3 tuyến cao tốc trọng điểm là cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức – Long Thành thông xe dịp 30/04/2025. Cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu giây đang được triển khai mở rộng lên 8 làn xe và sẽ hoàn thành vào năm 2026... kì vọng sẽ tác động tích cực đến bức tranh kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản.

Hạ tầng giao thông kết nối đang trở thành động lực để bất động sản Đồng Nai trở lại đường đua.

Vào đầu tháng 4/2025, Hội đồng Thẩm định chủ trương đầu tư tỉnh Đồng Nai đã thông qua chủ trương đầu tư đối với dự án Hương lộ 2 nối dài (đoạn 2, từ cầu Vàm Cái Sứt đến nút giao với đường cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây). Dự án dự kiến sẽ khởi công vào tháng 10/2026 với vốn đầu tư 2.600 tỉ đồng.

Cùng với Vành đai 3 đoạn qua Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào năm 2026, hai tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian kết nối từ Đồng Nai đến Tp.HCM và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Một dự án hạ tầng khác là tuyến đường sắt 3,5 tỉ USD nối Tp.HCM với sân bay Long Thành liên tục thúc tiến độ đầu tư đang trở thành động lực kinh tế cho toàn khu vực. Tuyến đường dài khoảng 42km, dự kiến trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 10/2025. Trong bối cảnh sân bay Long Thành sắp vận hành, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành giữ vai trò then chốt trong bài toán hạ tầng kết nối khu vực.

Ngoài ra, nhiệm vụ trọng tâm của Đồng Nai sau sáp nhập là tập trung triển khai loạt dự án giao thông nội tỉnh, kết nối vùng, điều này sẽ tạo sức bật phát triển kinh tế-xã hội cũng như thị trường bất động sản trong tương lai.

Theo đó, động thái bung hàng "đón sóng" hạ tầng của các doanh nghiệp địa ốc là điều dễ hiểu ở giai đoạn này. Báo cáo thị trường quý 2/2025 mới đây của DXS- FERI chỉ ra, các chủ đầu tư đang "vào mùa", tăng tốc triển khai dự án, bắt nhịp với tín hiệu tích cực của thị trường.

Trong đó, nhiều chủ đầu tư được khơi thông về dòng tiền, áp lực tài chính và pháp lý được giảm nhẹ, họ bước vào giai đoạn mở rộng hoạt động theo đà phục hồi của thị trường. Động thái tăng cường tuyển dụng đội ngũ nhân sự phát triển dự án; duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược với đối tác phân phối; đẩy mạnh hoạt động M&A; tích cực "rumor" các dự án ra thị trường vào 6 tháng cuối năm... cho thấy niềm tin của doanh nghiệp vào chu kỳ mới của thị trường địa ốc.