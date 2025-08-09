Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng

09-08-2025 - 09:28 AM | Xã hội

Nếu không có lời nhắc nhở của vợ, có lẽ nam tài xế đã quên mất sự tồn tại của những tờ vé số.

Nam tài xế may mắn đã được đại lý vé số Cô Tiên ở xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh (Long An cũ) hỗ trợ đổi thưởng ngay tại nhà. Theo đó, những tờ vé số may mắn của anh thuộc đài Bình Thuận, có dãy số 359832 mở thưởng ngày 7/8. Nam tài xế sở hữu 3 tờ vé số trúng độc đắc trên nhận 6 tỉ đồng (chưa tính thuế).

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chủ đại lý vé số Cô Tiên cho biết người trúng giải ngoài 30 tuổi và làm nghề tài xế. Sau khi có kết quả xổ số, vợ nam tài xế có gọi hỏi thăm việc mua vé số. Anh đã mua 5 tờ, sau khi dò bất ngờ phát hiện trúng độc đắc 3 tờ. Nếu không có lời hỏi thăm, nhắc nhở của vợ thì có lẽ nam tài xế đã quên. Đại lý vé số đã hỗ trợ chuyển khoản 5 tỉ đồng tiền trúng số, phần còn lại hai vợ chồng nhận tiền mặt. Tổng giải thưởng lớn khiến cả hai vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. 

Trước đó vào ngày 5/8, một trường hợp trúng số khá thú vị và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đó là việc một người phụ nữ ở TP. HCM đã trúng 31 tờ vé số giải tư. Mỗi tờ trúng giải tư có trị giá 3 triệu đồng, người phụ nữ trúng 31 tờ nên tổng giải thưởng lên tới 93 triệu đồng. 31 tờ có 5 số cuối là 37278 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 5/8 trúng giải tư. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 438553.

Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng- Ảnh 1.

31 tờ vé số trúng giải tư.

Người phụ nữ này sau đó đã tới đại lý vé số Quốc Nghi ở xã Thái Mỹ, TP.HCM (H.Củ Chi cũ) để đổi thưởng. Theo chia sẻ từ phía đại lý, người phụ nữ là khách quen và thường xuyên mua nhiều tờ vé số có 2 số cuối là 78. Sau khi dò kết quả, người trúng liên hệ với đại lý để đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

