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Sau cuộc tranh cãi, người đàn ông quyết "tuyệt giao" với vợ, duy trì trạng thái "nuôi con chung trong im lặng" suốt 20 năm

| | Sống

Suốt gần 20 năm, một cặp vợ chồng Nhật Bản vẫn sống chung nhà, cùng nuôi ba người con nhưng gần như không nói với nhau một lời. Mãi đến khi người con trai út nhờ một chương trình truyền hình can thiệp, nguyên nhân phía sau mới được hé lộ.

Câu chuyện của gia đình ông Okuo Katayama và vợ, bà Yumi, từng gây chú ý tại Nhật Bản và lan truyền trên mạng xã hội nhiều nước.

Năm 2017, người con trai 18 tuổi của họ tìm đến một chương trình truyền hình ở Hokkaido để nhờ giúp đỡ. Điều khiến anh lo lắng là từ khi còn nhỏ, anh chưa bao giờ được chứng kiến bố mẹ có một cuộc trò chuyện bình thường.

Hai người vẫn sống dưới một mái nhà, cùng chăm sóc ba con và dùng bữa bên nhau. Tuy nhiên, giữa họ gần như không có giao tiếp bằng lời.

Vợ chồng bà Yumi đã 20 năm không nói chuyện cùng nhau dù đã có 3 người con - Ảnh: x.com/MrPitbull07

Mỗi khi bà Yumi chủ động bắt chuyện, ông Katayama thường chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu hoặc tiếng ậm ừ. Tình trạng này kéo dài suốt khoảng 20 năm.

Điều bất ngờ là sự im lặng ấy không bắt nguồn từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tranh cãi nghiêm trọng hay chuyện ngoại tình. Lý do khiến ông Katayama lạnh nhạt với vợ lại xuất phát từ... sự ghen tị với chính những đứa con của mình.

Theo những chia sẻ sau đó, ông cảm thấy vợ dành quá nhiều sự quan tâm cho các con và bản thân không còn nhận được sự chú ý như trước. Ban đầu, ông chỉ giận dỗi và không muốn nói chuyện. Nhưng sự im lặng kéo dài ngày này qua ngày khác, rồi trở thành khoảng cách kéo dài suốt hai thập kỷ.

Không muốn bố mẹ tiếp tục sống trong tình trạng này, người con trai đã viết thư cho chương trình truyền hình, hy vọng các nhà sản xuất có thể giúp hai người giải quyết vấn đề.

Chương trình sau đó sắp xếp để ông Katayama và vợ gặp nhau tại công viên Nara, nơi hai người từng hẹn hò trong những ngày đầu quen biết. Ba người con đứng từ xa chứng kiến cuộc gặp của bố mẹ.

Sau gần 20 năm gần như không nói chuyện, ông Katayama là người chủ động lên tiếng.

“Đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện. Em luôn dành nhiều sự quan tâm cho các con. Yumi, suốt thời gian qua em đã phải chịu đựng rất nhiều. Anh muốn em biết rằng anh biết ơn tất cả những gì em đã làm”, ông nói với vợ.

Sau đó, ông thừa nhận nguyên nhân khiến mình giữ im lặng trong thời gian dài.

“Anh có chút ghen tị. Anh đã giận dỗi vì chuyện đó”, ông nói.

Chương trình truyền hình sắp xếp để ông Katayama và vợ gặp nhau tại công viên Nara, nơi hai người từng hẹn hò - Ảnh: NDTV

Khi được hỏi về việc liệu hai vợ chồng có thể bắt đầu trò chuyện trở lại hay không, ông Katayama cho rằng “giờ có lẽ không thể quay lại như trước”, nhưng vẫn bày tỏ mong muốn hai người bắt đầu nói chuyện với nhau.

Cuộc gặp khiến ba người con xúc động. Sau gần hai thập kỷ sống trong bầu không khí im lặng, cuối cùng họ cũng được chứng kiến bố mẹ trực tiếp trò chuyện với nhau.

Câu chuyện sau đó nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều người bất ngờ khi biết một cặp vợ chồng có thể sống chung suốt 20 năm, cùng nuôi con nhưng gần như không giao tiếp bằng lời.

Câu chuyện của gia đình Katayama cũng xuất hiện trong bối cảnh Nhật Bản khi đó đang chứng kiến nhiều thay đổi trong quan niệm về tình yêu và hôn nhân. Một số báo cáo được The Independent dẫn lại cho thấy có những người lựa chọn kết hôn với bạn thân thay vì theo đuổi mối quan hệ tình cảm theo cách truyền thống.

Một khảo sát của Chính phủ Nhật Bản công bố năm 2017 cho thấy 69% nam giới và 59% phụ nữ trong độ tuổi khảo sát không có người yêu hoặc bạn đời.

Năm 2026, tờ NHK World Japan đưa tin, bước sang thế kỷ 21, mỗi năm Nhật Bản có gần 800.000 cặp kết hôn. Con số này hiện giảm xuống còn khoảng 500.000.

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Theo Giả Hủ

Đời sống & Pháp luật

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