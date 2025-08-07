Sau đơn kêu cứu khẩn cấp, cư dân chung cư Goldmark City kiến nghị UBND phường Phú Diễn tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường

Hội nghị tập trung vào các nội dung như: Báo cáo hoạt động của Ban quản trị, các khoản thu chi, sửa đổi quy chế, nội quy nhà chung cư, thông qua kinh phí bảo trì. Hội nghị cũng lấy phiếu tín nhiệm các thành viên Ban quản trị, Ban kiểm soát cùng với đó bầu bổ sung thành viên ban quản trị, Ban kiểm soát nhà chung cư.

Tuy nhiên, Hội nghị nhà chung cư đã không thành công. Trong biên bản cuộc họp nhà chung cư ông Lê Ngọc Quỳnh – trưởng tiểu ban kiểm phiếu cho biết, đối với hòm phiếu bắt buộc Ban tổ chức phải hướng dẫn biểu quyết, đưa hòm phiếu vào để kiểm tra tình trạng niêm phong và trống hay không. Tuy nhiên, khi ông có mặt thì thấy hòm phiếu để ở bên ngoài và hòm phiếu đã gần đây.

Do đó, ông Quỳnh đề nghị các phiếu đã có trong hòm phiếu là không hợp lệ và không thể kiểm phiếu. Ý kiến này của ông Quỳnh đã đạt được 100% sự đồng thuận từ các cư dân tham gia họp.

Ông Quỳnh cũng đưa ra ý kiến đề nghị UBND phường đứng ra tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường cho cư dân để đảm bảo thông tin minh bạch và đảm bảo quyền lợi của cư dân. Đề nghị này của ông Quỳnh sau đó đã được 98% số lượng cư dân tham gia họp tán thành.

Được biết, ngày 23/7/2025, 40 cư dân khu Sapphire – TNR Goldmark City (khu S) đã cùng ký đơn kêu cứu khẩn cấp gửi tới chính quyền địa phương. Theo nội dung đơn kêu cứu, hiện nay người dân đang phải đối mặt với nhiều vấn đề gây ảnh hưởng trực tiếp tới an sinh đời sống thường nhật nhưng Ban Quản trị không thuê đơn vị bảo trì dẫn đến nguy cơ hư hỏng, cháy nổ, rò rỉ điện nước, gây mất an toàn tính mạng và tài sản của hàng ngàn cư dân.

Cũng theo phản ánh trong đơn kêu cứu, một số căn hộ, khu vực chung bị thấm ngấm không được sửa chữa. Khi mùa mưa bão đang đến gần, hiện tượng xuống cấp trên càng khiến người dân lo lắng, bức xúc. Cư dân khu S cũng cho rằng Ban Quản trị hiện nay không thực hiện đúng chức năng, ký văn bản sai thẩm quyền, không minh bạch thu chi tài chính, phớt lờ các cảnh báo rủi ro từ phía Ban Quản lý...

Cư dân khu S đề nghị UBND phường Phú Diễn và các cơ quan chức năng can thiệp, chỉ đạo xử lý tình trạng Ban Quản trị nhà chung cư Sapphire không thực hiện trách nhiệm, gây nguy cơ mất an toàn kỹ thuật và an sinh cho cư dân; cũng như bảo vệ quyền lợi của cư dân Sapphire trong thời gian Ban quản trị Nhà chung cư Sapphire thiếu hụt nhân sự trầm trọng.

Cư dân khu S cũng đề nghị chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng xem xét can thiệp, tiến hành kiểm tra thực tế và chỉ đạo Tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường nhằm kiện toàn Ban quản trị mới, đảm bảo cuộc sống cho 2.500 hộ dân đang sinh sống khu chung cư.