Sau gần 20 năm đình trệ, siêu đô thị quy mô 880 ha, tổng vốn 56.000 tỷ đồng ở Hóc Môn sắp được "hồi sinh", dự kiến khởi công vào ngày 19/12

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được tại cuộc họp Tổ công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn Thành phố. Một trong những nội dung đáng chú ý là chỉ đạo liên quan Dự án Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya tại xã Xuân Thới - một siêu dự án đã "án binh bất động" suốt 17 năm.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương lập, trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu; đồng thời hướng dẫn CTCP Đô thị Đại học quốc tế Berjaya Việt Nam tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án.

Toàn bộ hồ sơ quy hoạch phải được hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 11/2025. Thành phố giao Thủ trưởng các sở, ngành liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo mục tiêu tổ chức khởi công xây dựng Dự án vào ngày 19/12/2025 nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến.

UBND TP.HCM cũng đề nghị chủ đầu tư chủ động phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong quá trình lập, thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch tại dự án. Sở Quy hoạch - Kiến trúc, nghiên cứu vận dụng quy định pháp luật liên quan đảm bảo tối ưu hóa thời gian thực hiện các nội dung lập và trình phê duyệt quy hoạch.

Khu vực quy hoạch của dự án được vẽ từ bản đồ vệ tinh.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2025, Sở Tài chính TP.HCM đã có văn bản gửi Trung tâm Báo chí Thành phố về tình hình triển khai dự án này. Dự án Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 1/7/2008, với tổng vốn đầu tư khoảng 56.000 tỷ đồng, quy mô 880 ha - tương đương 8,8 km2, rộng hơn quận 1 (7,7 km2).

Tuy nhiên, kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu, dự án vẫn "án binh bất động" do vướng giải phóng mặt bằng. Đến năm 2022, UBND TP.HCM cùng nhà đầu tư mới bắt đầu phối hợp với các bộ, ngành để làm thủ tục điều chỉnh.

Theo quy hoạch, Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya sẽ bao gồm hệ thống giáo dục từ tiểu học đến đại học, khu dân cư, thương mại – dịch vụ, y tế, thể thao, giải trí, công viên, cùng công viên công nghệ thông tin. Dự án từng được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo hiện đại cho khu vực Tây Bắc TP.HCM, với quy mô dân số dự kiến hơn 64.000 người.

Trước câu hỏi về tình trạng đất bỏ hoang gây lãng phí, Sở Tài chính cho biết Thủ tướng đã quy định rõ tiến độ: dự án phải hoàn thành toàn bộ việc đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động trong vòng 120 tháng (10 năm) kể từ lúc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định ngày 13/1/2025. Hiện chủ đầu tư vẫn đang thực hiện theo quyết định trên.

Từ đầu năm 2025 đến nay, dự án ghi nhận động thái mới khi UBND TP.HCM giao Sở Tài chính phối hợp các cơ quan kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết do nguyên nhân chủ quan, Sở Tài chính sẽ tham mưu để thành phố chấm dứt dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.