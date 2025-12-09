Sau giao dịch với Vingroup, một cổ phiếu tăng dựng đứng gần 200% chỉ trong vòng 1 tháng

Thị trường chứng khoán tiếp đà tăng điểm trong phiên đầu tuần, song mức độ phân hóa vẫn hiện hữu. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu HID của CTCP Halcom Việt Nam gây chú ý khi tăng kịch trần với thanh khoản vọt lên mức cao, trở thành một trong những điểm sáng nổi bật của thị trường.

Chốt phiên 8/12, thị giá HID tăng 6,7% lên mức 11.150 đồng/cp với hơn nửa triệu cổ phiếu được “sang tay”. Từ vùng giá 4.000 đồng/cp hồi đầu tháng 11 tới nay, cổ phiếu HID đã chứng kiến mức tăng giá gần 200% (trong đó có tới 14 phiên tăng trần), qua đó tiến lên đỉnh gần 4 năm (kể từ tháng 3/2022).

Thị giá HID tăng trần phiên 8/12, qua đó leo đỉnh gần 4 năm

Trong văn bản giải trình nguyên nhân cổ phiếu tăng trần liên tục từ 11-17/11, Halcom Việt Nam cho biết kết quả kinh doanh quý gần nhất cải thiện đáng kể so với cùng kỳ niên độ trước khi lợi nhuận sau thuế đạt 59 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ chưa đến 4 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đánh giá đây là yếu tố hỗ trợ tích cực cho diễn biến giá cổ phiếu, đồng thời khẳng định biến động thị giá hoàn toàn phụ thuộc cung – cầu của thị trường và không nằm trong phạm vi tác động của công ty.

Ở một diễn biến liên quan, vào tháng 9 vừa qua, Halcom Việt Nam đã có công văn số 229/2025/HAL gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuyển giao nghiên cứu phát triển dự án Nhà máy điện gió Halcom Hồng Đức cho Tập đoàn Vingroup.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Halcom Hồng Đức, với tổng vốn hơn 9.127 tỷ đồng, công suất thiết kế 200MW.

Dự án triển khai tại các xã Sen Ngư, Tân Mỹ, Trường Phú, diện tích khảo sát 1.606ha. Nhà máy dự kiến gồm 24 tuabin, công suất 4,5MW và 8,5MW/tuabin, sản xuất 549,4GWh điện năng/năm.

Đồng thời, Halcom Việt Nam liên tiếp công bố các quyết nghị đáng chú ý liên quan đến cơ cấu vốn và danh mục đầu tư.

HĐQT đã thông qua việc hủy bỏ phương án và các giao dịch góp vốn của Công ty Môi trường miền Bắc vào Công ty An Thuận Phát, đồng thời yêu cầu người đại diện phần vốn phối hợp hoàn tất các thủ tục thanh lý và hủy bỏ thỏa thuận đã phát sinh theo quy định.

Doanh nghiệp cũng tiến hành các bước giảm mạnh vốn điều lệ tại nhiều đơn vị thành viên. Tại CTCP Phát triển Đô thị Cần Thơ, vốn điều lệ được điều chỉnh từ 18,6 triệu cổ phần xuống còn hơn 242.000 cổ phần theo phương án hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông, sau đó Halcom Việt Nam vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu 96,88% và ông Nguyễn Việt Dũng tiếp tục đại diện phần vốn góp.

Với CTCP Điện gió Halcom – Quảng Bình, vốn điều lệ được giảm từ 6,5 triệu cổ phần xuống còn 200.000 cổ phần, và tỷ lệ sở hữu của Halcom Việt Nam sau điều chỉnh vẫn ở mức 96,154%.

Về kết quả kinh doanh quý 2 năm tài chính 2025 (kết thúc ngày 30/09/2025), doanh thu hợp nhất của HID đạt 209 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 59 tỷ đồng - gấp 15 lần cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận quý cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp (sau mức 72 tỷ đồng hồi quý 4/2020).

Lũy kế 6 tháng đầu niên độ tài chính 2025, doanh thu thuần đạt 330 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 25 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ gần 17 tỷ đồng của cùng kỳ niên độ trước.