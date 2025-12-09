VN-Index tiến sát đỉnh lịch sử nhưng phần lớn cổ phiếu đang "dậm chân" ở vùng 1.580 – 1.600 điểm, CTCK chỉ ra điểm đáng lưu ý

Chỉ số VN-Index đã tăng 4 tuần liên tiếp, kể từ mức đáy chỉ số này đã tăng gần 180 điểm (+11,32%) và đang áp sát vùng đỉnh 1.800 điểm. Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán MBS dự báo VN-Index khả năng cao sẽ có rung lắc hoặc điều chỉnh trong tuần giao dịch 8/12-12/12.

Tuy vậy, dòng vốn ngoại đang có dấu hiệu quay lại mua ròng tuần đầu tiên sau 20 tuần bán ròng đang gợi nhớ chuỗi mua ròng 3 tuần liên tiếp hồi đầu tháng 7, là thời điểm thị trường bắt đầu tăng mạnh. Theo kỹ thuật, dù chỉ số đang tiệm cận vùng đỉnh nhưng không phản ánh đúng trạng thái danh mục của đa phần nhà đầu tư lúc này. Điều đó có nghĩa, chỉ số về sát đỉnh cũ nhưng đa phần cổ phiếu trong danh mục của nhà đầu tư có thể đang ở vùng tích lũy 1.580 – 1.600 điểm.

Do vậy, trong kịch bản thị trường có rung lắc hay điều chỉnh, áp lực chốt lời khả năng sẽ ảnh hưởng đến nhóm cổ phiếu có mức tăng tốt như: Thực phẩm, Vingroup, Bán lẻ, … hơn là nhóm cổ phiếu đã giảm sâu và chưa phục hồi nhiều như: Chứng khoán, Bất động sản, Ngân hàng, Đầu tư công. Nhìn chung, nhịp điều chỉnh ngắn hạn là cơ hội tốt để cơ cấu danh mục để đón đầu các biến số kinh tế về đích cuối năm.

Một số thông tin nhà đầu tư cần lưu ý:

Thứ nhất, về các biến số vĩ mô: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tính chung 11 tháng năm 2025, IIP ước tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,3%). Xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2025 đạt 839,75 tỷ USD, xô đổ kỷ lục năm 2024. FDI 11 tháng năm 2025: Vốn thực hiện lập kỷ lục 5 năm, dòng tiền ngoại tiếp tục “chảy mạnh” vào sản xuất. Bình quân 11 tháng năm 2025, CPI tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước, dưới mục tiêu của Chính phủ 4 - 4,5%.

Đối với chính sách tiền tệ, thời gian qua, thanh khoản VND trên thị trường liên ngân hàng có những thời điểm khó khăn mặc dù Ngân hàng Nhà nước vẫn hỗ trợ thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nghiệp vụ giao dịch hoán đổi ngoại tệ với các tổ chức tín dụng để ổn định thị trường tiền tệ. Nghiệp vụ này nhằm mục tiêu hỗ trợ thanh khoản đồng Việt Nam trong hệ thống, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và tỷ giá.

Thứ hai, sự lệch pha giữa chỉ số VN-Index và danh mục của đa phần nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường tiếp tục tích lũy và đi lên sẽ tạo cơ hội để mua gom các nhóm cổ phiếu đang ở vùng hỗ trợ 1.600 điểm, thậm chí thấp hơn như Chứng khoán.

Tuy vậy, trong kịch bản thị trường điều chỉnh ép các nhóm cổ phiếu hồi phục yếu trong chuỗi tăng 4 tuần vừa qua như: Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản,… hoặc có tín hiệu mất vùng hỗ trợ, nhà đầu tư nên chuẩn bị cho kịch bản thận trọng dù chỉ số khả năng chỉ điều chỉnh ngắn hạn để kiểm tra hỗ trợ 1.700 điểm hoặc MA20 ở vùng 1.680 điểm.

Đối với dòng vốn ngoại có dấu hiệu quay lại mua ròng sau 20 tuần bán ròng liên tiếp, gợi nhớ chuỗi mua ròng 3 tuần liên tiếp hồi đầu tháng 7, đây là dòng vốn “mồi” giúp thị trường có chuỗi tăng mạnh.

Tuy vậy, thời điểm hiện tại thanh khoản (dưới ngưỡng 30.000 tỷ), thấp hơn khá nhiều so với hồi đầu tháng 7. Bên cạnh đó, thị trường đang ở gần vùng đỉnh cũ cũng khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn.

Thứ ba, VN-Index đang tiến về vùng đỉnh lịch sử nhưng không phản ánh đúng diễn biến của đa phần mặt bằng cổ phiếu. Do vậy, nhịp điều chỉnh ở chỉ số nếu có sẽ không phản ánh lo ngại về mặt kỹ thuật ở mặt bằng cổ phiếu lúc này, ngoại trừ việc các nhóm cổ phiếu ở nhóm tài chính không giữ được vùng tích lũy ở vùng đáy tháng 11.

Với việc VN-Index hiện đang nằm trên tất cả các đường trung bình hay được quan sát, từ MA20, MA50, MA100 cho tới MA200 ngày, củng cố xu hướng tăng và tạo đà kiểm tra vùng đỉnh lịch sử 1.800 điểm.

Nhóm phân tích MBS cho rằng, thị trường sẽ gặp rung lắc khi tiến vào vùng cản 1.760 -1.770 điểm khi đây là vùng tập trung thanh khoản khá cao, bên cạnh chuỗi tăng 4 tuần liên tiếp nên nhà đầu tư cũng sẽ hiện thực hóa lợi nhuận ngay trước vùng đỉnh lịch sử.

Do vậy, kịch bản cơ bản cho thị trường tuần này, MBS nghiêng về khả năng thị trường có nhịp điều chỉnh kỹ thuật với vùng hỗ trợ 1.680 – 1.700 điểm, kháng cự 1.760 – 1.770 điểm.

Về chiến lược, ﻿nhà đầu tư hạ dần tỷ trọng cổ phiếu ở các nhịp tăng trong phiên hoặc khi VN-Index đi vào vùng 1.760 – 1.770 điểm, đưa tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt về ngưỡng 50/50.

" Chú ý diễn biến test đáy (nếu có) ở các nhóm cổ phiếu như: Chứng khoán, Ngân hàng, ... Nếu thủng hỗ trợ, giảm tỷ trọng mạnh. Nếu có điều chỉnh lành mạnh, cơ cấu dần sang các nhóm hàng hóa đang tích lũy tốt: Dầu khí, Hóa chất, Thép, Điện…" , báo cáo nêu rõ.