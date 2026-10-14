Sau hơn một thập kỷ đầu tư, MSR bắt đầu đóng góp nguồn tiền lớn cho Masan

Khoảng 350 triệu USD từ cổ tức dự kiến và giao dịch với đối tác chiến lược Elmet cho thấy những khoản đầu tư dài hạn vào MSR đang bắt đầu mang lại giá trị cụ thể cho Tập đoàn.

Từ đầu tư dài hạn đến lợi nhuận tăng mạnh

Trong hơn một thập kỷ, Masan Group đã đầu tư phát triển Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), từng bước xây dựng một trong những hệ thống khai thác và chế biến vonfram quy mô lớn ngoài Trung Quốc. Theo thông tin doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư vào hoạt động khai thác và chế biến đã vượt 700 triệu USD, tập trung vào phát triển mỏ đa kim Núi Pháo tại Thái Nguyên và hệ thống nhà máy chế biến sâu.

Không chỉ khai thác quặng, Masan còn đầu tư phát triển Masan Tungsten Chemicals (MTC), với công suất chế biến hóa chất vonfram khoảng 9.345 tấn mỗi năm. Nhờ đó, MSR có thể sản xuất các sản phẩm vonfram đã qua chế biến phục vụ nhiều ngành công nghiệp và công nghệ cao, thay vì chỉ cung cấp nguyên liệu thô. Theo doanh nghiệp, hệ thống này hiện đóng góp khoảng 21% nguồn cung vonfram ngoài Trung Quốc.

Việc xây dựng năng lực sản xuất như vậy đòi hỏi nguồn vốn lớn, công nghệ và thời gian dài để phát triển. Đây cũng là lý do trong nhiều năm, MSR được nhìn nhận là khoản đầu tư chiến lược dài hạn của Masan, với trọng tâm là xây dựng năng lực sản xuất và mở rộng thị trường quốc tế.

Đến năm 2026, những khoản đầu tư này bắt đầu cho thấy kết quả rõ nét hơn. Trong 6 tháng đầu năm, MSR ghi nhận khoảng 423 triệu USD doanh thu và 83 triệu USD lợi nhuận sau thuế. Lũy kế 8 tháng, doanh thu thuần đạt 21.013 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ năm trước.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh hiện tại, ban lãnh đạo MSR dự kiến cả năm 2026 đạt khoảng 1,4 tỷ USD doanh thu và 233 triệu USD lợi nhuận sau thuế, nhờ giá vonfram thuận lợi cùng sự cải thiện về sản lượng và hiệu quả vận hành.

Sau giai đoạn dài tập trung xây dựng năng lực khai thác và chế biến, MSR đang bước sang giai đoạn mà kết quả kinh doanh không chỉ tạo nguồn lực cho tăng trưởng, mà còn bắt đầu mang lại lợi ích trực tiếp cho cổ đông thông qua cổ tức tiền mặt.

Khoảng 350 triệu USD nguồn lực từ MSR cho Masan

Theo các thông tin đã công bố, Masan dự kiến có khoảng 350 triệu USD nguồn lực tài chính liên quan đến MSR, gồm cổ tức tiền mặt và khoản thu từ giao dịch với đối tác chiến lược Elmet.

Trong đó, khoảng 225 triệu USD đến từ kế hoạch cổ tức năm 2026 của MSR. Theo nghị quyết HĐQT ngày 1/10, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông phương án phân phối toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2026 bằng tiền mặt.

MSR đã tạm ứng 1.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến chi trả thêm 5.000 đồng/cổ phiếu, đưa tổng cổ tức năm 2026 lên 6.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 6.600 tỷ đồng cho toàn bộ cổ đông nếu được thông qua. Phần cổ tức Masan dự kiến nhận khoảng 225 triệu USD, bao gồm cả khoản chưa chi trả.

Nguồn tiền còn lại đến từ giao dịch với Elmet Group, doanh nghiệp vật liệu công nghệ cao có trụ sở tại Mỹ. Ngày 1/10/2026, Elmet hoàn tất mua 4,99% cổ phần MSR với giá trị khoảng 125 triệu USD từ công ty thành viên thuộc sở hữu của Masan, chính thức trở thành cổ đông chiến lược.

Bên cạnh khoản tiền thu về, giao dịch còn mở rộng quan hệ hợp tác giữa MSR và đối tác quốc tế đã đồng hành hơn một thập kỷ, tạo thêm cơ sở cho hoạt động cung ứng vonfram dài hạn.

Hai nguồn trên tương ứng khoảng 350 triệu USD, trong đó giao dịch Elmet đã hoàn tất, còn cổ tức MSR sẽ được thực hiện theo các bước phê duyệt và lịch thanh toán.

Từ đóng góp tiền mặt đến tạo giá trị dài hạn

Việc MSR bắt đầu mang lại nguồn tiền đáng kể có ý nghĩa đối với chiến lược đầu tư của Masan. Thay vì chỉ tiếp tục dành vốn phát triển hoạt động khai thác và chế biến, Tập đoàn đang có thêm nguồn lực từ chính khoản đầu tư này để phục vụ các ưu tiên chiến lược khác.

Cùng với cổ tức từ các công ty thành viên, nguồn lực từ MSR góp phần hỗ trợ Masan gia tăng sở hữu tại Masan Consumer và tiếp tục giảm nợ. Sau khi tính đến kế hoạch mua thêm MCH, Masan dự kiến tỷ lệ Nợ vay ròng/EBITDA hợp nhất cuối năm 2026 khoảng 2,3 lần, giảm từ 2,4 lần tại cuối tháng 6.

Về dài hạn, MSR cũng hướng tới chính sách cổ tức tiền mặt ổn định hơn. Từ năm tài chính 2027, HĐQT dự kiến trình cổ đông xem xét phương án chi trả tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về cổ đông công ty mẹ, đồng thời cân đối nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và đầu tư.

Doanh nghiệp tiếp tục có kế hoạch mở rộng khai thác, chế biến sâu và phát triển các sản phẩm vonfram có giá trị gia tăng cao, trong đó hợp tác với Elmet góp phần kết nối năng lực sản xuất tại Việt Nam với thị trường quốc tế.

Sau hơn một thập kỷ đầu tư, MSR đang bước vào giai đoạn mới: vừa tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh, vừa đóng góp lợi nhuận và nguồn tiền cho Masan. Đây cũng là cách Tập đoàn từng bước chuyển những khoản đầu tư dài hạn thành nguồn lực phục vụ tăng trưởng và củng cố tài chính.