Đón sóng KQKD quý 3, CTCK chỉ ra loạt nhóm cổ phiếu đang được định giá rẻ bất ngờ

Trong báo cáo chiến lược tháng 10, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định thị trường chứng khoán đang tiến gần vùng hỗ trợ quan trọng và có khả năng sớm tìm lại điểm cân bằng. Đáng chú ý, mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 được kỳ vọng sẽ trở thành yếu tố hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư, trong khi nhiều nhóm ngành đang có mức định giá thấp hơn đáng kể so với trung bình lịch sử.

Theo TPS, tháng 10 có thể là giai đoạn thị trường chuyển sang trạng thái mua đón đầu kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3. Nhận định này được hỗ trợ bởi nền tảng tăng trưởng kinh tế tích cực và xu hướng cải thiện lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế toàn thị trường trong nửa đầu năm 2026 tăng 49,2% so với cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi có độ lan tỏa tương đối rộng. Ngoại trừ nhóm ô tô và phụ tùng ghi nhận lợi nhuận giảm 83%, cùng nhóm du lịch và giải trí giảm 5%, phần lớn các ngành còn lại đều duy trì tăng trưởng dương.

Đáng chú ý, dù kết quả kinh doanh cải thiện, định giá của nhiều nhóm cổ phiếu vẫn đang ở mức thấp so với trung bình lịch sử. Đây được TPS xem là một trong những yếu tố tạo cơ hội lựa chọn cổ phiếu khi thị trường bước vào mùa công bố báo cáo tài chính quý 3.

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Trong đó, nhóm tiêu dùng nội địa, bao gồm bán lẻ và thực phẩm, đồ uống, được đánh giá đáng chú ý khi P/E hiện thấp hơn mức bình quân 5 năm lần lượt khoảng 58% và 25%. Triển vọng của nhóm này được hỗ trợ bởi sức cầu tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng tích cực, dù áp lực lạm phát vẫn là yếu tố cần theo dõi.

Nhóm hóa chất cũng nằm trong danh sách được TPS quan tâm khi định giá đang chiết khấu khoảng 13–24% so với trung bình 5 năm. Bên cạnh yếu tố định giá, một số doanh nghiệp trong ngành còn có thể hưởng lợi từ xu hướng giá năng lượng tăng cao.

Trong khi đó, công nghệ thông tin và ngân hàng được TPS xem là những lựa chọn phù hợp cho chiến lược tích lũy dài hạn. Nhóm công nghệ thông tin đang giao dịch với mức chiết khấu định giá khoảng 35–40% so với trung bình lịch sử.

Đối với ngân hàng, P/E toàn ngành hiện ở mức 8,52 lần và P/B khoảng 1,40 lần, thấp hơn 14–16% so với bình quân lịch sử. Mặt bằng định giá này có thể tạo dư địa cho dòng tiền quay trở lại khi kỳ vọng lợi nhuận cải thiện.

Ở góc độ toàn thị trường, VN-Index hiện giao dịch quanh mức P/E 12,05 lần, thấp hơn khoảng 21% so với bình quân 10 năm. TPS cho rằng mức định giá này tạo dư địa cho quá trình tái định giá, đồng thời hình thành vùng đệm hỗ trợ dòng tiền quay lại các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tích cực.

Ba kịch bản cho VN-Index tháng 10

Bên cạnh cơ hội từ mùa báo cáo tài chính, TPS cũng đưa ra những đánh giá về xu hướng thị trường trong tháng 10.

Theo đó, VN-Index bước vào xu hướng điều chỉnh sau khi chạm vùng kháng cự 1.870 điểm hồi đầu tháng 9. Việc chỉ số xuyên thủng kênh giá tăng trong phiên 21/9 được xem là tín hiệu xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn, khiến thị trường cần thiết lập một điểm cân bằng mới trước khi có thể phục hồi.

Tại thời điểm phân tích ngày 2/10, VN-Index đã tiến gần vùng hỗ trợ 1.715 điểm, tương ứng vùng đáy hình thành trong tháng 8. Dù quán tính giảm vẫn hiện hữu, TPS cho rằng thị trường có khả năng sớm ổn định trở lại khi các chỉ báo động lượng đã đi vào vùng quá bán, nơi thường xuất hiện những nhịp hồi phục kỹ thuật.

Trên cơ sở đó, công ty chứng khoán xây dựng ba kịch bản cho diễn biến VN-Index trong tháng 10.

Ở kịch bản cơ sở, với xác suất 50%, VN-Index được kỳ vọng tìm được điểm cân bằng quanh mốc 1.715 điểm, sau đó hồi phục kỹ thuật và dao động trong vùng 1.715–1.785 điểm. Trong đó, mốc 1.785 điểm đóng vai trò kháng cự quan trọng trong ngắn hạn.

Với kịch bản tích cực, xác suất 20%, nếu VN-Index vượt thành công ngưỡng 1.785 điểm đi kèm sự cải thiện của thanh khoản, nhịp hồi phục có thể mở rộng thành xu hướng tăng mới, hướng tới vùng 1.870 điểm.

Ngược lại, TPS dành xác suất 30% cho kịch bản tiêu cực. Nếu đánh mất vùng hỗ trợ 1.715 điểm, chỉ số có thể tiếp tục lùi về mốc 1.660 điểm, tương ứng đáy tháng 7. Tuy nhiên, công ty chứng khoán đánh giá đây là vùng hỗ trợ mạnh, có thể mở ra cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư trung và dài hạn.

Về chiến lược, TPS khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu và tiền mặt ở mức 60/40 trong kịch bản cơ sở. Nhà đầu tư có thể nâng tỷ trọng cổ phiếu lên 70% nếu thị trường xác nhận xu hướng tích cực, hoặc giảm xuống 40–50% trong kịch bản tiêu cực, trước khi cân nhắc gia tăng trở lại khi VN-Index tiếp cận vùng hỗ trợ 1.660 điểm.

Nhìn chung, TPS cho rằng cơ hội trên thị trường tháng 10 có thể đến từ sự kết hợp giữa mặt bằng định giá thấp và kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3. Tuy nhiên, khả năng cải thiện của thanh khoản vẫn là yếu tố quan trọng quyết định liệu VN-Index chỉ dừng lại ở nhịp hồi phục kỹ thuật hay có thể hình thành một xu hướng tăng bền vững hơn.