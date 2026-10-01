Cơn bĩ cực của cổ đông FPT: 3 tuần không thấy màu "xanh", cổ phiếu rơi xuống vùng đáy 3 năm

Ba tuần là khoảng thời gian không quá dài trên thị trường chứng khoán, nhưng với cổ đông FPT, đó là 15 phiên giao dịch đầy thử thách. Kể từ ngày 23/9 đến nay, bảng điện tử chưa một lần ghi nhận cổ phiếu của tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam đóng cửa trong sắc xanh. Những phiên giảm nối tiếp nhau, xen giữa là một phiên đứng giá hiếm hoi, đủ để tạo nên chuỗi diễn biến tiêu cực chưa từng xuất hiện trong nhiều năm trở lại đây.

Phiên giao dịch ngày 13/10 tiếp tục kéo dài nỗi buồn của cổ đông FPT. Có thời điểm thị giá nhích lên 57.400 đồng/cổ phiếu, vượt nhẹ tham chiếu, nhưng lực bán nhanh chóng chiếm ưu thế khiến cổ phiếu quay đầu. Kết phiên, FPT giảm 1,4% xuống 56.300 đồng/cổ phiếu, thiết lập mức giá đóng cửa thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2023. Khối lượng khớp lệnh đạt gần 6,8 triệu đơn vị, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 107 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến gần đây, lần cuối FPT mang đến niềm vui cho cổ đông bằng một phiên tăng giá là ngày 22/9, khi thị giá nhích nhẹ 0,3% lên 66.600 đồng/cổ phiếu. Kể từ đó, cổ phiếu liên tục trượt dốc, ghi nhận 14 phiên giảm và một phiên đứng giá - thiết lập kỷ lục mới về chuỗi không tăng giá của cổ phiếu này, vượt xa những giai đoạn trước.

Chuỗi 3 tuần điều chỉnh khiến FPT đánh mất 10.300 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm gần 16%, rơi xuống vùng giá thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Với khoảng 1,9 tỷ cổ phiếu lưu hành, vốn hóa thị trường của tập đoàn theo đó giảm hơn 19.400 tỷ đồng, xuống còn khoảng 106.200 tỷ đồng.

Cùng với chuỗi ngày lao dốc về thị giá còn là áp lực bán kéo dài từ nhà đầu tư nước ngoài. Thống kê từ đầu năm đến cuối phiên 13/10, khối ngoại đã bán ròng xấp xỉ 188 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng giá trị hơn 15.200 tỷ đồng. Từ một trong những cổ phiếu được các quỹ ngoại ưa chuộng, FPT hiện ghi nhận lượng room ngoại còn trống gần 360 triệu cổ phiếu, tương đương gần 21% số cổ phần lưu hành.

Sự thay đổi trong cơ cấu sở hữu còn đặt ra vấn đề đối với vị thế của FPT trong các bộ chỉ số đầu tư. Theo đánh giá của Chứng khoán BIDV (BSC), cổ phiếu này đứng trước nguy cơ không đáp ứng điều kiện duy trì trong rổ VN-Diamond nếu tỷ lệ sở hữu nước ngoài không được cải thiện. BSC ước tính tỷ lệ sở hữu bình quân của khối ngoại trong giai đoạn tháng 10/2026 đến tháng 3/2027 cần đạt trên 37% để đáp ứng ngưỡng xét duyệt. Nếu không đạt yêu cầu, FPT có thể bị đưa vào danh sách chờ loại trong kỳ đánh giá tháng 4/2027, trước khả năng rời rổ vào tháng 10/2027.

Ngoài áp lực dòng vốn, cổ phiếu FPT còn chịu tác động từ sự thay đổi kỳ vọng đối với ngành dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) khiến nhà đầu tư đặt câu hỏi về triển vọng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gia công phần mềm truyền thống, khi một phần công việc lập trình có thể được tự động hóa. Những lo ngại liên quan đến đơn giá dịch vụ, nhu cầu nhân lực và khả năng duy trì biên lợi nhuận đang tạo sức ép lên định giá của nhiều doanh nghiệp công nghệ.

Điều đáng nói là diễn biến trên thị trường chứng khoán đang có phần trái ngược với kết quả kinh doanh của FPT. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, tập đoàn ghi nhận doanh thu 35.408 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 7.648 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,5% và 17,5% so với cùng kỳ. Riêng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài mang về doanh thu 25.529 tỷ đồng, tăng 13,8%, trong đó thị trường Nhật Bản duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20%.

Một tín hiệu tích cực khác đến từ lượng hợp đồng ký mới tại thị trường quốc tế, đạt 33.285 tỷ đồng sau 8 tháng, tăng 28,2% so với cùng kỳ. Đây là cơ sở để FPT duy trì nguồn công việc trong những kỳ tiếp theo, bất chấp những thay đổi về công nghệ và môi trường kinh doanh. Theo TCBS Research, AI cũng có thể mở ra nguồn tăng trưởng mới cho tập đoàn thông qua các dịch vụ chuyển đổi số, phân tích dữ liệu và hạ tầng AI, dù hiệu quả dài hạn vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Lãnh đạo mất 5.100 tỷ đồng từ đầu năm

Đà giảm của FPT cũng trực tiếp ảnh hưởng tới khối tài sản chứng khoán của Chủ tịch Trương Gia Bình. Với hơn 129 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương khoảng 6,85% vốn điều lệ, lượng cổ phần của ông Bình hiện có giá trị thị trường khoảng 7.300 tỷ đồng. Nếu so với đầu năm, giá trị khối cổ phần của lãnh đạo này đã giảm khoảng 5.100 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2026, ông Trương Gia Bình từng bày tỏ sự thông cảm với nhà đầu tư trước tình trạng cổ phiếu giảm sâu và kéo dài. Người đứng đầu FPT khi đó vẫn thể hiện niềm tin vào triển vọng 5–10 năm tới, khi tập đoàn hướng đến làm chủ các công nghệ lõi và chuyển đổi AI. Tuy nhiên, những kỳ vọng dài hạn ấy hiện chưa đủ để đảo chiều tâm lý trên thị trường chứng khoán.