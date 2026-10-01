Một quỹ đầu tư bất ngờ bán sạch cổ phiếu Vingroup trong tháng 9

Theo báo cáo tháng 9 của Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI (SSI-SCA), cổ phiếu Vingroup (mã VIC) đã không còn nằm trong danh mục quỹ vào ngày cuối tháng. Đây là điều khá bất ngờ khi tại thời điểm cuối tháng 8, VIC vẫn là khoản đầu tư lớn nhất của quỹ với tỷ trọng gần 11%.

Tính đến cuối tháng 9, tổng giá trị tài sản ròng của SSI-SCA ở mức gần 1.300 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu chiếm 78,62% tổng tài sản quỹ, giảm so với tháng trước. Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền tăng lên mức 21%, so với mức bình quân khoảng 10% mỗi tháng.

Nhóm tài chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục quỹ, với 4/5 khoản đầu tư lớn nhất là cổ phiếu ngân hàng (TCB, HDB, VCB, MBB). MWG là cổ phiếu phi tài chính duy nhất trong top 5 với tỷ trọng 4,85%, xếp thứ 3 trong danh mục.

Cơ cấu danh mục SSI-SCA vào cuối tháng 9

Top 5 khoản đầu tư lớn nhất danh mục SSI-SCA vào cuối tháng 9

Quỹ SSI-SCA ghi nhận mức sinh lời âm 3,1% trong tháng 9/2026, khả quan hơn đôi chút so với mức giảm 3,5% của VN-Index. Thị trường chứng khoán điều chỉnh dù việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9.

Theo nhận định của SSI-SCA, tâm lý thị trường chịu ảnh hưởng bởi lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng, giá dầu duy trì ở mức cao, thanh khoản trong nước tiếp tục suy yếu và áp lực bán ròng của khối ngoại gia tăng.

GTGD bình quân HoSE giảm xuống 633 triệu USD/phiên, thấp nhất kể từ tháng 2/2025, trong khi khối ngoại bán ròng khoảng 179 triệu USD trên ba sàn. Đáng chú ý, nhịp điều chỉnh đã đảo chiều một phần cấu trúc thị trường tập trung trước đó, khi nhóm Vingroup đóng góp khoảng 45% mức giảm của VN-Index trong tháng.

Mức giảm tuyệt đối của Quỹ chủ yếu đến từ Tài chính và Bất động sản, tiếp theo là Vật liệu. Ở cấp độ cổ phiếu, TCB, TCX, VHM và NLG là những cái tên ảnh hưởng lớn nhất, trong khi PVT, VPB và REE giúp bù đắp một phần. Về mặttương đối, việc Quỹ chủ động giảm tỷ trọng VIC trong tháng đã giúp danh mục quỹ hưởng lợi từ quá trình đảo chiều của nhóm cổ phiếu từng đóng vai trò lớn trong mức tăng của VN-Index trước đó.