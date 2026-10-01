Một gia đình Việt có hai chị em đều là tỷ phú USD

Theo dữ liệu Forbes cập nhật ngày 13/10/2026, Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD, trong đó đặc biệt có hai người là chị em ruột trong một gia đình. Đó là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thuý, cả hai đang là Phó Chủ tịch Vingroup.

Bà Phạm Thu Hương hiện đang sở hữu khối tài sản khoảng 3,9 tỷ USD, đứng thứ 1.086 trên bảng xếp hạng tỷ phú Forbes. Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng có khối tài sản ước tính khoảng 2,8 tỷ USD, đứng thứ 1.513 thế giới.



Bà Phạm Thu Hương là vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup, người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản gần 35 tỷ USD. Bà theo học tại Đại học Tổng hợp Kiev, Ukraine, chuyên ngành Luật quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, bà ở lại cùng ông Vượng để xây dựng sự nghiệp kinh doanh tại Đông Âu.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của bà Hương đến khi nhóm doanh nghiệp Technocom chuyển trọng tâm hoạt động về Việt Nam và hình thành hệ sinh thái sau này trở thành Vingroup. Năm 2011, bà Hương được bầu vào HĐQT Vingroup và giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT từ đó đến nay. Năm 2020, bà Hương cùng ông Vượng tham gia sáng lập Quỹ VinFuture.

Đáng chú ý, bà Phạm Thu Hương từng là Chủ tịch của CTCP Di chuyển xanh và Thông minh GSM (đơn vị vận hành hãng taxi và gọi xe Xanh SM) trong một thời gian ngắn, khoảng nửa năm trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Nguyễn Quốc Tuấn. Thông tin từ VNDIRECT cho biết ban lãnh đạo Green SM đã xác nhận kế hoạch tiến hành IPO tại Hồng Kông, song chưa nêu thời điểm cụ thể cũng như quy mô dự kiến của thương vụ.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng tốt nghiệp Cử nhân Ngoại ngữ Nga văn, Đại học Hà Nội. Bà thuộc nhóm những người đồng hành với vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Phạm Thu Hương từ thời kỳ kinh doanh tại Đông Âu, trước khi về mở rộng hoạt động trong nước. Bà Hằng là doanh nhân khá kín tiếng và gần như không xuất hiện trước truyền thông.



Năm 2005, bà Hằng được bầu vào HĐQT Vingroup và giữ chức Phó Chủ tịch từ năm 2010. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, bà Hằng tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup nhiệm kỳ 2026 – 2031. Hồ sơ giới thiệu doanh nghiệp năm 2026 của Vingroup xếp bà trong Ban lãnh đạo HĐQT.

Ngoài vai trò tại Vingroup, bà Phạm Thúy Hằng còn là cổ đông sáng lập của CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed. Doanh nghiệp được thành lập hồi tháng 5/2025, với vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng, trong đó bà Hằng góp 3%. Đến cuối năm 2025, VinSpeed tăng vốn lên 45.000 tỷ đồng nhưng không công bố cơ cấu cổ đông sau thay đổi.

Tài sản trên sàn chứng khoán của bà Phạm Thu Hương và Phạm Thuý Hằng chủ yếu là cổ phiếu Vingroup (mã: VIC). Bà Hương đang trực tiếp nắm hơn 341 triệu cổ phiếu VIC (tỷ lệ 4,4%) trong khi bà Hằng sở hữu hơn 228 triệu cổ phiếu VIC (tỷ lệ 2,94%). Cổ phiếu VIC tăng chóng mặt từ đầu năm 2025 đã đưa hai nữ doanh nhân này lọt danh sách tỷ phú USD của Forbes từ tháng 2/2026.

Ở một diễn biến liên quan, Vingroup là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt tiêu chuẩn bình chọn và góp mặt trong World's Best Companies 2025.

Các thương hiệu trong hệ sinh thái Vingroup cũng liên tục được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận. VinFast từng được TIME vinh danh trong hai bảng xếp hạng uy tín là Top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới (TIME 100 Most Influential Companies 2024) và 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2025 (Asia-Pacific's Best Companies of 2025). Đặc biệt, trong bảng xếp hạng 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2025, VinFast được xếp vào nhóm công ty "định hình vị thế của khu vực trên bản đồ kinh tế thế giới".

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