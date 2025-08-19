Sau khi chuyển khoản thành công gần 500 triệu đồng từ tài khoản BIDV, người phụ nữ được công an mời lên làm việc

Theo Báo Bắc Ninh, Công an xã Phù Lãng (tỉnh Bắc Ninh) vừa hỗ trợ chị Lê Thị Quế ở tổ dân phố Hùng Lãm 2, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh nhận lại gần 500 triệu đồng từ chị Tống Thị Thủy ở thôn Châu Cầu, xã Phù Lãng.

Theo thông tin từ Công an xã Phù Lãng, lúc 16 giờ 5 phút ngày 15/8, chị Tống Thị Thủy, sinh năm 1992 ở thôn Châu Cầu nhận được số tiền 499.999.999 đồng từ số tài khoản 4311150xxx, ngân hàng BIDV. Biết được số tiền này do người khác chuyển khoản nhầm nên chị Thuỷ đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phù Lãng đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Việt Yên sao kê tài khoản và cung cấp thông tin chủ tài khoản số 4311150xxx.

Kết quả xác định chủ sở hữu số tài khoản là chị Lê Thị Quế, sinh năm 1980 ở tổ dân phố Hùng Lãm 2, phường Việt Yên. Tại trụ sở công an, chị Quế cho biết do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng đặt cọc mua đất.

Ngày 18/8, Công an xã Phù Lãng cùng chị Thủy đã thực hiện các thủ tục và trao trả lại số tiền trên cho chị Lê Thị Quế.

Công an xã Phù Lãng khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình từ người lạ nên đến trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, tránh trường hợp “mắc bẫy” những chiêu trò lừa đảo của kẻ gian từ việc chuyển tiền nhầm.