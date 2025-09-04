Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau khi nghe cuộc gọi đầu số 039, thanh niên sinh năm 2007 bất ngờ nhắn tin cho mẹ yêu cầu chuyển khoản 350 triệu

04-09-2025 - 11:25 AM | Smart Money

Cháu H.M.K trở về cùng gia đình

Do quá hoảng sợ khi được thông báo cháu "có liên quan đến một vụ án rửa tiền", nam thanh niên vội nhắn tin cho mẹ, yêu cầu chuyển khoản gấp 350 triệu để "giải quyết".

Theo Công an thành phố Hải Phòng, khoảng 10h30p ngày 2/9/2025, cháu H.M.K (sinh năm 2007, trú tại phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Phòng) đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 039271xxxx.

Sau khi nghe máy, đối tượng yêu cầu cháu kết bạn Zalo và tiến hành gọi video với hình ảnh giả danh cán bộ Công an. Trong cuộc gọi, đối tượng thông báo cháu H.M.K có liên quan đến một vụ án rửa tiền do đã "bán thông tin cá nhân" với giá 350 triệu đồng.

Đối tượng yêu cầu cháu phải vào TP Hồ Chí Minh để làm việc, hoặc nếu không đi được thì phải chuyển số tiền 350 triệu đồng để "giải quyết".

Khi cháu H.M.K nói không có tiền, đối tượng đã hướng dẫn thuê nhà nghỉ và gọi điện về nhà với nội dung giả mạo bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển tiền. Do hoảng sợ, cháu đã lấy xe máy đi đến một nhà nghỉ tại thành phố Bắc Ninh theo chỉ dẫn, thuê phòng và nhắn tin về cho mẹ theo nội dung đối tượng soạn sẵn, yêu cầu không được nói với ai và không được trình báo Công an.

Tuy nhiên, nhờ đã được tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo trước đó, mẹ cháu H.M.K nhận thấy dấu hiệu bất thường và lập tức đến Công an phường Thạch Khôi trình báo. Công an phường Thạch Khôi đã phối hợp cùng gia đình nhiều lần liên lạc, tuyên truyền và hướng dẫn cháu H.M.K. Đến khoảng 20h cùng ngày, cháu đã nhận thức được hành vi lừa đảo và trở về nhà an toàn.

Qua sự việc trên, Công an thành phố khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo , nhất hình thức “bắt cóc online” giả danh cơ quan chức năng, đặc biệt là nắm bắt thông tin do Công an phường, xã, đặc khu tuyên truyền về các hình thức lừa đảo.

Theo Công an Thành phố Hải Phòng

Linh San

An ninh tiền tệ

