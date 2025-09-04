Người đàn ông "tiếc ngẩn ngơ" vì bỏ hơn 300 triệu để mua vàng từ đầu năm

Cuối năm 2024, người họ hàng bất ngờ trả cho tôi khoản nợ hơn 300 triệu đồng sau nhiều năm. Cộng với các sổ tiết kiệm, tôi có khoảng hơn 800 triệu đồng. Lúc đó tôi nghĩ ngay đến chuyện mua nhà. Tôi ngồi tính giá căn hộ, chi phí thuế phí, nội thất cơ bản, rồi ước tính khoản vay và số tiền phải trả hàng tháng. Kết quả hiện ra không dễ chịu: để mua ngay, tôi sẽ phải vay khá nhiều, trả trong nhiều năm, rủi ro nếu thu nhập có biến động. Tôi không muốn biến mình vào thế bị động chỉ vì sợ “lỡ nhịp”, và tôi quyết định hoãn mua, tiếp tục tích lũy.

Bước sang đầu năm 2025, tôi thay đổi cách quản lý tiền. Tôi không để toàn bộ ở tiết kiệm nữa. Tôi chia ra ba phần: chứng khoán, vàng và tiết kiệm kỳ hạn dài. Với chứng khoán, tôi dùng 250 triệu đồng, chỉ chọn hai mã cổ phiếu đầu ngành mà tôi đã theo dõi từ trước. Kế hoạch của tôi là mua đều hàng tháng khi giá về vùng hợp lý, không dùng đòn bẩy, không “lướt” trong ngắn hạn. Với vàng, tôi dành hẳn 300 triệu đồng. Thời điểm đó giá khoảng 83 triệu đồng/lượng. Tôi mua rải rác vài lần, tổng cộng quy ra khoảng 3 lượng 6 chỉ. Phần tiền còn lại tôi tiếp tục gửi tiết kiệm kỳ hạn dài để giữ an toàn và dự phòng các tình huống cần dùng tiền.

Trong nửa đầu năm, thị trường chứng khoán tăng mạnh, nhiều nhóm ngành chạy tốt, chỉ số đi lên. Tuy nhiên, hai cổ phiếu tôi nắm lại chỉ tăng nhẹ. Doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh vẫn tốt, không có tin xấu, nhưng giá không bứt phá như tôi kỳ vọng. Dù vậy, tôi vẫn giữ kế hoạch ban đầu, không đổi mã vội, tiếp tục mua đều khi có vùng giá hợp lý, tập trung theo dõi báo cáo.

Trong khi đó, vàng đi lên khá đều rồi bứt nhanh về sau. Đến hiện tại, giá đã vượt 130 triệu đồng/lượng. Khoản 3 lượng 6 chỉ tôi mua là phần lãi rõ nhất trong ba kênh. Nếu tính đơn giản theo giá niêm yết, giá trị chỗ vàng đang nắm khoảng trên dưới 470 triệu đồng, tức phần lãi gộp hơn 150 triệu đồng so với vốn 300 triệu. Tôi không kỳ vọng lớn như vậy khi mua. Lúc đó tôi chỉ muốn giữ giá trị tài sản và cân bằng rủi ro cho danh mục.

Với tiết kiệm, lãi suất kỳ hạn dài giai đoạn này không cao. Tôi vẫn chấp nhận vì mục tiêu của phần tiền đó là an toàn và thanh khoản. Khi có sổ đáo hạn, tôi chia nhỏ kỳ hạn để linh hoạt hơn: một phần 3, 6 tháng, một phần 12 tháng. Tôi cũng theo dõi lãi suất để chuyển đổi nếu có sự khác biệt đáng kể giữa các ngân hàng.

Bây giờ nhìn lại bảng theo dõi, mục “vàng” màu xanh, “chứng khoán” xanh nhẹ, nhìn chung tôi đã lãi kha khá trong năm qua dù tôi không phải làm thêm nhiều việc hơn so với những năm trước. Dù vậy, tôi vẫn có đôi phần cảm thấy tiếc nuối vì không mua vàng nhiều hơn. Nghĩ lại, nếu lúc đó tôi dành 500 triệu đồng cho vàng thay vì 300 triệu, lợi nhuận hiện tại có thể cao hơn đáng kể. Mặc dù có lãi trong suốt 1 năm qua nhưng bây giờ nhìn lại, số tiền mà tôi có cũng không đủ để tôi quyết định vay mua nhà vì giá nhà đã tăng lên quá cao.

Nhưng tôi cũng tự nhắc mình lý do ban đầu là không dồn quá nhiều vào một kênh khi chưa chắc chắn, giữ tỷ trọng phù hợp với sức chịu rủi ro. Ở thời điểm quyết định, thông tin chỉ là những gì tôi biết được khi đó, không phải những gì tôi biết bây giờ. Kết quả sau này luôn khiến người ta nghĩ “giá như”, nhưng kế hoạch tài chính cần bám vào kỷ luật.

