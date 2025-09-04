Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiết kiệm được 200 triệu đồng, có nên đợi giá vàng nhẫn giảm để mua?

04-09-2025 - 10:27 AM | Smart Money

Trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục phá đỉnh, đặc biệt vàng nhẫn tiến sát ngưỡng 130 triệu đồng/lượng, nhiều người băn khoăn: với khoản tích lũy 200 triệu đồng, có nên chờ giá hạ nhiệt rồi mới xuống tiền, hay tranh thủ mua ngay để bảo toàn tài sản?

Theo ghi nhận sáng 4/9, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh, tiến sát ngưỡng 130 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 125,8 – 129,9 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh lên 126,5 – 129,5 triệu đồng/lượng. Không chỉ vàng nhẫn, vàng miếng SJC cũng tăng lên 131,9 – 133,9 triệu đồng/lượng.

Kể từ đầu năm đến nay, vàng liên tục thiết lập những mốc kỷ lục mới, thậm chí gần gấp đôi so với đầu năm. Sự biến động khó lường này khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân băn khoăn: mua vàng lúc đang ở vùng giá "đỉnh" liệu có mạo hiểm?

Theo các chuyên gia, việc chờ "bắt đáy" vàng gần như bất khả thi, bởi xu hướng giá vẫn đang nghiêng về tăng trong bối cảnh Fed có khả năng cắt giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn gia tăng. Tuy nhiên, đổ toàn bộ tiền vào thời điểm này không phải là lựa chọn tối ưu.

Với 200 triệu đồng, nhà đầu tư được khuyến nghị nên cân nhắc giải ngân từng phần. Một nửa có thể mua ngay để nắm giữ tài sản, phần còn lại chờ các nhịp điều chỉnh nhằm bình quân giá vốn. Cách tiếp cận này giúp giảm rủi ro nếu giá tiếp tục leo thang, đồng thời tận dụng cơ hội khi thị trường hạ nhiệt. Ngoài ra, phần vốn chờ giải ngân có thể gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn hoặc chứng chỉ tiền gửi với lãi suất 4–5%/năm, vừa đảm bảo an toàn vừa giữ tính thanh khoản.

Thực tế, không ít người vẫn chọn xuống tiền dù giá vàng đã ở vùng cao, bởi kim loại quý này được coi là tài sản giữ giá trị trong dài hạn, nhất là khi lạm phát và bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng. Vàng nhẫn có lợi thế dễ mua bán, ít phụ thuộc thương hiệu, phù hợp với tâm lý tích sản của người Việt.

Nhiều dự báo cũng cho rằng giá vàng có thể lên vùng 135 – 140 triệu đồng/lượng. Vì vậy, nếu coi vàng là kênh tích lũy lâu dài thay vì công cụ "lướt sóng" ngắn hạn, việc mua ở mức giá hiện nay vẫn có cơ sở hợp lý.

Với khoản tích lũy 200 triệu đồng, thay vì chờ giá vàng nhẫn giảm sâu để mua một lần, lựa chọn hợp lý là mua theo từng giai đoạn. Giải ngân một phần ngay để đảm bảo nắm giữ tài sản, phần còn lại linh hoạt xử lý khi thị trường điều chỉnh. Trong bối cảnh vàng vẫn duy trì đà tăng nhờ yếu tố chính sách và bất ổn kinh tế, kim loại quý này vẫn xứng đáng là một kênh giữ giá trị trong danh mục tài sản cá nhân.

 Vừa mở cửa phiên sáng nay, một nhà vàng lớn tại Hà Nội thông báo tạm hết vàng nhẫn và vàng miếng 

Tùng Lâm

