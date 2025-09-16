Sau khi nộp 1.500 CV mà không nhận được lời mời nào, một cựu phó chủ tịch 44 tuổi đau khổ cho biết: "Tôi sẵn sàng làm công nhân vệ sinh"

Jacob Woodward (44 tuổi), sống tại Grand Island, New York, Mỹ là một người cha của 6 đứa con. Anh đã kết hôn và đang tìm kiếm việc làm từ tháng 7 năm 2024, sau khi rời khỏi công ty khởi nghiệp về kế hoạch sức khỏe Decent.

Anh Woodward chia sẻ: "Tôi gia nhập công ty cuối cùng của mình với vị trí Giám đốc sản phẩm, và chỉ trong vài tháng, tôi đã được thăng chức lên Phó chủ tịch sản phẩm. Tuy nhiên, vài tháng sau đó, công ty gần như phá sản. Họ phải cắt giảm nhân sự và chỉ giữ lại tôi và một người khác. Tôi rất biết ơn và cố gắng khởi động lại. Chúng tôi đã thực sự nỗ lực hết mình, nhưng vẫn không đạt được kết quả như mong muốn."

Cuối cùng, anh Woodward quyết định từ chức để tìm kiếm những cơ hội khác cho sự nghiệp. Tuy nhiên, dù có vị trí rất cao trước đây và tự tin vào khả năng của mình, hành trình xin việc sau đó của anh đã diễn ra ngoài dự kiến.

Hơn 1.500 đơn xin việc gửi đi

Anh Woodward cho biết: "Tôi đã nộp đơn xin việc hơn 1.500 lần trong 15 tháng qua, tôi đã tập trung cao độ vào những công việc mà tôi nghĩ mình phù hợp – chứ không chỉ gửi đơn một cách đại trà. Tôi liên tục gặp cảnh tìm thấy một vị trí hoàn hảo cho mình được đăng cách đây ba ngày, và nó ghi nhận hơn 1.000 ứng viên. Tôi thường nghĩ, 'Được rồi, tôi sẽ gửi sơ yếu lý lịch của mình và liên hệ trên LinkedIn với bất kỳ ai tôi nghĩ là người quản lý tuyển dụng.' Nhưng hầu hết, tôi không nhận được phản hồi. Tôi nghĩ họ đang quá tải, và tôi không nghĩ những gì tôi đang trải qua là duy nhất."

Anh nói thêm: "Nếu tôi có thể chuyển đến một thị trường hoặc quốc gia khác, tôi sẽ làm. Nhưng tôi không có điều kiện đó. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để kiếm thêm thu nhập ngay bây giờ để vợ tôi không phải vất vả làm hai công việc. Đó là một gánh nặng rất lớn đối với cô ấy. Tôi sẵn sàng làm công nhân vệ sinh trong 20 năm miễn là có thể hỗ trợ gia đình mình."

Ảnh minh họa

Cựu Phó Chủ tịch sản phẩm cũng chia sẻ: "Mặc dù tôi không muốn kẻ thù tồi tệ nhất của mình trải qua quá trình này, nhưng vẫn có những điều tích cực từ những khó khăn này. Hành trình này đã giúp tôi loại bỏ cái tôi của mình theo một cách sẽ giúp tôi trở thành một con người tốt hơn ."

Khoảnh khắc vỡ òa trong nước mắt

Anh Woodward kể lại một trải nghiệm đáng nhớ: "Có một công việc, tôi biết một người có liên quan đến công ty này và đã liên hệ với anh ấy. Tôi đã có một vài cuộc gọi với nhiều người khác nhau ở đó. Họ đưa cho tôi một tài liệu để xem xét và nhận xét, và tôi bắt đầu làm một số việc cho họ – không nhiều lắm, nhưng đủ để cho họ thấy tôi có khả năng gì. Người liên hệ của tôi nói: 'Được rồi, chúng tôi sẽ tuyển dụng anh.'"

"Khi tôi kết thúc cuộc gọi video, tôi đã bật khóc. Nó giống như một giấc mơ trở thành hiện thực."

Sau đó, anh Woodward tiếc nuối kể tiếp: "Sau đó, anh ấy gần như biến mất trong một tuần, và tôi đã nhắn tin cho anh ấy vài lần. Tôi bắt đầu có cảm giác lo lắng. Cuối cùng, anh ấy đã gửi một tin nhắn ngắn gọn nói rằng họ nghĩ rằng vị trí này cần phải ở địa phương. Anh ấy nói rằng anh ấy rất muốn giữ liên lạc vì họ có thể sẽ cần một số trợ giúp trong tương lai. Tôi đã từng ở trong hoàn cảnh của anh ấy trước đây. Anh ấy có một doanh nghiệp để điều hành, và tôi không hề có ác cảm."

Anh Woodward trải lòng: "Tôi đã chuyển từ nước mắt vui sướng sang nước mắt đau buồn. Bởi vì tôi đã nghe thấy 'không, cảm ơn' trong suốt năm qua, tôi có thể chấp nhận điều đó. Nhưng việc trải qua niềm vui rồi lại mất đi nó thật sự rất đau khổ."

Anh tự trách mình: "Nhìn lại, tôi biết rõ hơn là không nên đếm gà trước khi chúng nở, vì vậy tôi nên giữ kín chuyện này cho đến khi tôi có một tờ giấy đã ký. Nhưng thật khó để không nói với con bạn rằng bố cuối cùng đã tìm được việc làm. Điều này thật khó khăn cho chúng. Tôi nghĩ chúng đã quen với điều đó, điều này thật đau lòng."

Người cha 6 con hồi tưởng: "Tôi nhớ những khoảnh khắc con gái tôi đi học về năm ngoái, bước vào nhà và hỏi: 'Bố ơi, bố đã tìm được việc chưa?' Tôi phải nói với con bé: 'Chưa đâu con yêu.' Cuối cùng, những câu hỏi đó đã dừng lại vì con bé đã biết câu trả lời. Tiếng vang của điều đó vẫn ám ảnh tôi, và tôi nghĩ về nó mọi lúc."

Ảnh minh họa

Cú đấm chí mạng

Anh Woodward tâm sự: "Tôi có một gia đình cần tôi tạo ra thu nhập. Tôi đã dành 25 năm để leo lên nấc thang doanh nghiệp chỉ để rơi vào tình huống này. Đó là một cú đấm chí mạng, và nó thực sự đã ảnh hưởng đến tôi. Nhưng sẽ không giúp ích gì cho gia đình tôi nếu tôi chỉ chìm đắm trong cảm giác thương hại. Vì vậy, tôi cần phải ngẩng cao đầu và tin tưởng vào bản thân mình. Tôi có thể ngồi đây và xem xét lại về cái tôi của mình, nhưng sau đó cũng phải đủ tự tin vào khả năng của mình và nói: 'Tôi sẽ là một người đặc biệt.' Tôi cảm nhận được điều đó ngay trong xương tủy của mình – vì vậy tôi biết rằng tôi sẽ tìm thấy thứ gì đó vào một lúc nào đó."

Anh nói thêm: "Các con tôi thấy rằng tôi đang nỗ lực. Nhưng tôi nghĩ chúng cảm thấy tiếc cho tôi. Tôi không muốn chúng thấy tôi không vui, nhưng ngay cả những đứa nhỏ hơn cũng nhận ra những tín hiệu phi ngôn ngữ đó. Một ngày nọ, khoảng tám hoặc chín tháng trước, tôi đang dùng máy tính bảng của con gái mình để kiểm tra con bé, vì tôi theo dõi những gì con bé làm. Con bé còn nhỏ và không có quyền truy cập để tìm kiếm trên web, nhưng con bé đã thử. Tôi nhìn vào cụm từ mà con bé đã gõ, và đó là: 'Làm thế nào để làm cho bố tôi hạnh phúc?'"

Nguồn: Business Insider