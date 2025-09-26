Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau khi về tay nhóm cổ đông mới, Vinaconex-ITC có chủ tịch mới, đẩy mạnh triển khai dự án Cát Bà Amatina

26-09-2025 - 12:44 PM | Bất động sản

Cơ cấu cổ đông của Vinaconex-ITC đã có sự thay đổi lớn với sự tham gia của bốn cổ đông mới: Công ty TNHH Sàn Giao dịch Bất động sản Hà Nội Anpha, Công ty TNHH Imperia An Phú, Công ty TNHH Kinh doanh Quốc tế Silver Field và Công ty TNHH Khu Đông – Phú Quốc.

Sau khi về tay nhóm cổ đông mới, Vinaconex-ITC có chủ tịch mới, đẩy mạnh triển khai dự án Cát Bà Amatina- Ảnh 1.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Vinaconex-ITC tại Hà Nội ngày 26/9

Ngày 26/9 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex-ITC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Đại hội đã thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) 2021–2026 trước thời hạn, đồng thời bầu bổ sung và kiện toàn nhân sự cho nhiệm kỳ 2025–2030.

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm: ông Dương Văn Mậu, Ông Nguyễn Tuấn Hải, Ông Lê Văn Huy, Ông Vũ Đức Thịnh, Ông Nguyễn Đắc Trường; và các thành viên BKS. 

Lý do từ nhiệm của một số thành viên xuất phát từ việc công ty mẹ Vinaconex đã hoàn tất thoái vốn tại Vinaconex-ITC; các trường hợp khác từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Đại hội cũng đã thông qua cơ cấu tổ chức mới và bầu các nhân sự thay thế, chính thức kiện toàn HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025–2030. Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới gồm: ông Trần Văn Chiến – Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Nguyên Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và ông Phan Thanh Hải – Thành viên HĐQT. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới cũng đã được kiện toàn.

Với cơ cấu nhân sự mới, Vinaconex-ITC được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện kết quả kinh doanh và triển khai dự án trọng điểm, dự án Cát Bà Amatina – khu đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quy mô hơn 170 ha tại đảo Cát Bà (Hải Phòng) với tổng mức đầu tư ban đầu ước tính gần 11.000 tỷ đồng - tiếp tục được xác định là tâm điểm chiến lược trong giai đoạn tới.

Sau khi về tay nhóm cổ đông mới, Vinaconex-ITC có chủ tịch mới, đẩy mạnh triển khai dự án Cát Bà Amatina- Ảnh 2.

Phối cảnh tổng thể dự án Cát Bà Amatina

Trước thềm đại hội, trong tháng 7 và đầu tháng 8/2025, Vinaconex đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ hơn 107 triệu cổ phiếu VCR, tương ứng 51% vốn điều lệ, qua các giao dịch thỏa thuận. 

Sau thương vụ này, cơ cấu cổ đông của Vinaconex-ITC đã có sự thay đổi lớn với sự tham gia của bốn cổ đông mới: Công ty TNHH Sàn Giao dịch Bất động sản Hà Nội Anpha, Công ty TNHH Imperia An Phú, Công ty TNHH Kinh doanh Quốc tế Silver Field và Công ty TNHH Khu Đông – Phú Quốc. 

Nhóm cổ đông mới hiện nắm giữ khoảng 92,2% cổ phần, được kỳ vọng sẽ đồng hành cùng công ty trong việc ổn định tổ chức, củng cố tiềm lực tài chính và hỗ trợ Vinaconex-ITC triển khai hiệu quả các định hướng phát triển trong giai đoạn mới.


Theo Phan Nam

An Ninh Tiền Tệ

