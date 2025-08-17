C.P. Foods (CPF), công ty mẹ của C.P. Việt Nam, vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2025 và nửa đầu năm 2025. Trong nửa đầu năm nay, CPF đạt doanh thu 291,8 tỷ baht (khoảng 8,99 tỷ USD) ở quy mô toàn cầu, với sân nhà Thái Lan, Việt Nam, và Trung Quốc là 3 thị trường lớn nhất, chiếm 64% tổng doanh thu.

Tại riêng thị trường ﻿Việt Nam, doanh thu của CPF trong quý 2 giảm 21% so với cùng kỳ còn 26,2 tỷ baht (khoảng 21,2 nghìn tỷ đồng). Đáng chú ý, trong cả quý, doanh thu của CPF ở Thái Lan, Trung Quốc, và các thị trường khác đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Nhưng riêng việc suy giảm ở Việt Nam khiến cho kết quả tổng của CPF giảm 1% so với cùng kỳ.

Tính cho cả 6 tháng đầu năm nay, ﻿doanh thu của CPF tại Việt Nam giảm 15% so với cùng kỳ còn 53,8 tỷ baht (43,6 nghìn tỷ đồng). CPF không đưa ra các chi tiết có thể ảnh hưởng tới kết quả này như tỷ giá (tiền đồng mất giá so với tiền baht trong thời gian này) và CPF nâng sở hữu tại C.P. Việt Nam lên 100% (sau khi mua lại cổ phần của Itochu - Nhật Bản trong tháng 4).

Doanh thu này của CPF tại Việt Nam có phần lớn nhất đến từ chăn nuôi (farm) với 36,4 tỷ baht (29,5 nghìn tỷ đồng), giảm 19%; thức ăn chăn nuôi (feed) với 13,1 tỷ baht﻿ (10,6 nghìn tỷ đồng), giảm 15%; và thực phẩm (food) với 4,2 tỷ baht (3,4 nghìn tỷ đồng). Tuy kết quả tổng giảm, doanh thu thực phẩm của CPF tăng 1% so với cùng kỳ.

Cuối tháng 5-đầu tháng 6, thị trường thịt tại Việt Nam theo dõi sát diễn biến vụ việc ông Liễu Quý Ngân đăng tải các hình ảnh heo bệnh lên mạng xã hội. Sau đó, Công ty C.P. Việt Nam cho biết, hình ảnh con heo có dấu hiệu bị bệnh được chụp tại khu vực kiểm soát động vật sau giết mổ của một cơ sở gia công thuê. Tuy nhiên, C.P. khẳng định, lô heo có dấu hiệu bất thường đã bị loại bỏ và không đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tiếp theo, ﻿Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn chính thức gửi tới Bộ Công an, đề nghị Bộ Công an điều tra và xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tố cáo Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam bán thịt heo bệnh .

﻿Sau đó, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành quyết định xử phạt hơn 100 triệu đồng đối với 3 cửa hàng CP Fresh Shop thuộc Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam. Nguyên nhân do các cơ sở này kinh doanh thực phẩm khi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.

﻿Tới tháng 7, C.P. Việt Nam phát đi thông báo chính thức khẳng định không vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm khi cung cấp thịt heo, thịt gà tại thị trường Sóc Trăng, sau khi có kết luận điều tra từ Công an tỉnh Sóc Trăng. Theo C.P. Việt Nam, đây là kết quả của quá trình điều tra kỹ lưỡng, độc lập, khách quan từ các cơ quan chuyên trách, và là minh chứng cho nỗ lực tuân thủ pháp luật, đảm bảo chất lượng sản phẩm trong toàn bộ hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.