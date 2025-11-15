Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau một đêm, nhiều người ở một địa phương đổi đời, trở thành "tỉ phú"

15-11-2025 - 07:15 AM | Xã hội

Một hệ thống đại lý vé số ở Tây Ninh trong 2 ngày liên tiếp đã đổi nhiều vé số trúng độc đắc.

Đó là thông tin thú vị mà anh Phú Dũng - chủ đại lý vé số Ba Xuyên 2 ở Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ trên báo Thanh Niên. Đại lý này đã đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 12/11 đài Sóc Trăng. Những tờ vé có dãy số may mắn 610231 thuộc sở hữu của hai trường hợp khách ở địa phương, một trường hợp trúng 2 tờ độc đắc trị giá 4 tỉ, trường hợp còn lại trúng 1 tờ vé số độc đắc và 1 tờ an ủi.

Theo anh Phú Dũng cho hay thì hai trường hợp trúng thưởng là hai vợ chồng. Họ đến đại lý của anh để hỗ trợ đội thưởng. "Trúng số độc đắc, tất nhiên ai cũng vui mừng vì đổi đời", anh Phú Dũng cho hay

Trước đó, đại lý vé số Ba Xuyên cũng thông báo đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 11/11, tổng trị giá 4 tỉ đồng. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 238329 thuộc xổ số Bến Tre. Vị khách trúng số liền mang tới đại lý đổi thưởng, nhận số tiền thưởng qua hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt.

Chỉ trong 2 ngày, đại lý này đã đổi thưởng liên tiếp những tờ vé số trúng độc đắc. Sau một đêm, nhiều người đã trở thành 'tỉ phú".

Sau một đêm, nhiều người ở một địa phương đổi đời, trở thành "tỉ phú"- Ảnh 1.

Những tờ vé số trúng độc đắc. 

Trước đó, câu chuyện từ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng khiến dư luận không khỏi xôn xao. Theo đó, đại lý này xác nhận đã đổi thưởng 7 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 7 tờ có dãy số 643667 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10/11 trúng độc đắc trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Theo anh Phước Danh - chủ đại lý vé số, thì chủ nhân của 7 tờ vé may mắn này là của 3 người khác nhau. 1 người trúng 1 vé, 1 người trúng 4 vé, người còn lại trúng 2 vé. Người trúng 1 vé và 4 vé quen biết nhau, mua vé số khi đi đám giỗ. Người trúng 2 vé mua khi đang ngồi uống cà phê, người bán dạo mời mua ủng hộ, không ngờ trúng độc đắc.

Người trúng 1 vé nhận 800 triệu tiền mặt, còn lại chuyển khoản. Người trúng 4 vé nhận 200 triệu tiền mặt, số còn lại chuyển khoản còn người trúng 2 vé nhận chuyển khoản.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

