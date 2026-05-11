Sau nghỉ hưu, tôi chi gần 30 tỷ để về quê xây nhà: Những người từng cười chê giờ lại thấy thấm thía

Tại Fair Oaks Ranch, bang Texas (Mỹ), trên khu đất rộng hơn 2 hecta nép mình giữa những hàng cây xanh mát, ba người phụ nữ ở tuổi xế chiều đang tận hưởng một cuộc sống yên bình, tự do và luôn có nhau. Ít ai ngờ, lựa chọn đặc biệt ấy lại bắt nguồn từ những mất mát sâu sắc.

Ý tưởng táo bạo

Năm 2012, cuộc đời của hai chị em Christina Guerra và Michelle Douthitt bất ngờ rẽ sang hướng khác khi cả hai lần lượt mất đi người bạn đời chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Giữa những ngày tháng khó khăn nhất, họ không chọn cách khép mình hay sống trong cô đơn.

Thay vào đó, họ tìm đến người bạn thân Muriel Lanford cũng đang sống một mình sau khi nghỉ hưu. Từ những cuộc trò chuyện chân thành, cả ba nảy ra một ý tưởng táo bạo: cùng chung sống lâu dài dưới một mái nhà.

Là một y tá đã nghỉ hưu, Lanford hiểu rõ những nỗi lo thường trực của người lớn tuổi, đặc biệt là nguy cơ gặp sự cố mà không có ai bên cạnh. Vì vậy, việc sống chung mang lại cho bà cảm giác an tâm hơn. “Nếu biết rằng xung quanh mình luôn có người sẵn sàng hỗ trợ khi cần, chắc chắn chúng tôi đều có thể ngủ ngon hơn”, bà cho biết.

Ban đầu, quyết định này vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ bạn bè và người thân, bởi không ít người cho rằng đó là lựa chọn thiếu thực tế. Tuy nhiên, thay vì chần chừ, họ kiên định với kế hoạch và bắt tay vào xây dựng lại cuộc sống theo cách riêng.

Cách đây hơn một thập kỷ, cả ba đã bán tài sản riêng, gom góp toàn bộ số tiền có được để mua một khu đất rộng khoảng 20.000 m² tại Fair Oaks Ranch, bang Texas, với giá 175.000 USD. Đây chính là bước khởi đầu cho hành trình sống chung đầy khác biệt của họ.

Đến năm 2017, cả ba chính thức chuyển về tổ ấm mới mang tên Tierra de Dios - một cái tên chất chứa nhiều cảm xúc, như cách họ khép lại những mất mát trong quá khứ và mở ra một chương đời tràn đầy hy vọng.

Một tổ ấm bình yên cho tuổi già

Ngôi nhà trung tâm có diện tích hơn 220 m², được thiết kế thành ba khu sinh hoạt riêng biệt, đảm bảo mỗi người đều có không gian cá nhân thoải mái. Bên cạnh đó còn có nhà khách, sân hiên, gara cùng nhiều tiện ích nhỏ được chăm chút tỉ mỉ. Từng chi tiết trong khuôn viên đều thể hiện sự quan tâm và chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc sống tuổi già. Dù có không gian riêng, họ vẫn luôn gắn kết, sẻ chia trong đời sống hằng ngày.

Không gian sống của họ cũng mang sự kết tinh của cá tính và nhu cầu riêng của từng người. Mỗi góc nhỏ đều được chăm chút để phản ánh sở thích cá nhân, đồng thời vẫn giữ được sự hài hòa chung.

Lanford yyêu thiên nhiên nên lựa chọn thiết kế với những ô cửa sổ lớn để đón ánh sáng tự nhiên và mang cây xanh vào không gian sống. Trong khi đó, Guerra đề cao sự yên tĩnh nên bố trí riêng một khu vực thiền, sử dụng cửa trượt và rèm tối để tạo cảm giác tách biệt, thư thái. Còn Douthitt, với tình yêu dành cho thú cưng, đã thiết kế một lối đi riêng cho chú chó, giúp việc sinh hoạt trở nên thuận tiện hơn.

Những khu vực sinh hoạt chung như phòng khách rộng, bếp mở hay bàn ăn dài đều được thiết kế với mục tiêu tạo không gian quây quần, gắn bó. Thậm chí, họ còn tính toán trước cho tương lai bằng cách dành sẵn một phòng cho người chăm sóc khi cần thiết. Dù chuẩn bị cho nhiều kịch bản, không gian ấy vẫn toát lên sự nhẹ nhàng, bởi với họ, cuộc sống hiện tại vẫn đang trọn vẹn và đáng để tận hưởng mỗi ngày.

Quan trọng nhất là tinh thần đồng hành

Họ không sống theo kiểu “chung nhà” truyền thống, mà lựa chọn cách đồng hành như ba cá thể độc lập. Mỗi người có không gian và nhịp sống riêng, nhưng vẫn kết nối với nhau như một gia đình thực thụ, dựa trên sự tôn trọng và thấu hiểu.

Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người đảm nhận một vai trò phù hợp với thế mạnh của mình. Lanford yêu thích làm vườn và có khả năng quản lý tốt nên phụ trách chăm sóc khuôn viên cũng như kiểm soát tài chính, từ chi tiêu sinh hoạt đến cân đối ngân sách. Guerra với biệt danh “cao thủ săn ưu đãi” sẽ đảm nhiệm việc mua sắm và tìm kiếm các lựa chọn tiết kiệm. Trong khi đó, Douthitt tập trung vào việc giữ gìn sự thoải mái trong không gian sống, chăm sóc thú cưng và duy trì sự cân bằng tinh thần cho cả nhóm.

Mọi chi phí sinh hoạt được chia sẻ công bằng. Vào mùa hè, tiền điện có thể lên đến khoảng 100 USD mỗi người mỗi tháng, chưa kể các khoản khác như nước, thực phẩm hay chăm sóc sân vườn. Tuy nhiên, không ai xem đó là gánh nặng.

Với họ, điều nhận lại còn giá trị hơn rất nhiều: cảm giác an toàn, sự bình yên và một “cộng đồng thu nhỏ” nơi không ai phải đối mặt với cô đơn. Thay vì sống tách biệt, phụ thuộc vào con cái hay hệ thống chăm sóc xã hội, họ chủ động lựa chọn một mô hình sống mới, vừa độc lập vừa gắn bó.

Để đảm bảo sự minh bạch, cả ba cùng đứng tên sở hữu mảnh đất và ngôi nhà thông qua thỏa thuận pháp lý rõ ràng. Mỗi người cũng chuẩn bị sẵn di chúc nhằm tránh những rắc rối có thể phát sinh về sau. Với họ, sự rõ ràng này không làm giảm đi tình cảm, mà ngược lại, còn giúp bảo vệ tình bạn lâu dài. Giữa một thế giới nhiều biến động, không gian nhỏ ấy trở thành chốn bình yên do chính họ tạo dựng.

(Tổng hợp)