Sau PV GAS, thêm một đại gia dầu khí 2.000 tỷ báo tin không đủ điều kiện là công ty đại chúng

Ảnh: PGD

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D - mã CK: PGD) vừa công bố thông tin bất thường về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng. Theo số liệu từ danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 8/12/2025, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp này đang ghi nhận mức độ cô đặc rất cao khiến tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Cụ thể, dù báo cáo ghi nhận tổng cộng 1.645 cổ đông, nhưng quyền kiểm soát tại PV GAS D gần như nằm tuyệt đối trong tay ba tổ chức lớn. Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) hiện là cổ đông mẹ nắm giữ 50,5% vốn điều lệ. Hai đối tác chiến lược đến từ Nhật Bản là Tokyo Gas Asia Pte.Ltd và Saibu Gas Holdings Co., Ltd lần lượt sở hữu 25% và 21% vốn.

Cơ cấu cổ đông PGD

Tổng cộng, nhóm 3 cổ đông lớn này đã nắm giữ tới 96,5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ 1.642 cổ đông còn lại chỉ chia nhau sở hữu vỏn vẹn 3,5% vốn điều lệ của công ty.

Căn cứ theo Luật Chứng khoán năm 2019 và các quy định sửa đổi bổ sung năm 2024, một trong những điều kiện tiên quyết để duy trì tư cách công ty đại chúng là doanh nghiệp phải có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Với tỷ lệ sở hữu bên ngoài thực tế chỉ đạt 3,5%, PV GAS D đã vi phạm điều kiện về cơ cấu phân tán quyền sở hữu.

Diễn biến giá cổ phiếu PGD

Phiên giao dịch đầu năm, cổ phiếu PGD đóng cửa ở mức giá 24.000 với khối lượng 3.700 cổ phiếu. Vốn hóa doanh nghiệp hơn 2.375 tỷ đồng﻿﻿

Đại diện PV GAS D cho biết hiện công ty đang tiến hành làm việc với các cổ đông lớn và báo cáo các cấp có thẩm quyền để tìm phương án xử lý phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Việc cơ cấu cổ đông quá cô đặc tuy thể hiện sự gắn bó của các đối tác chiến lược nhưng lại tạo ra rào cản về tính thanh khoản và tuân thủ quy định đại chúng trên thị trường chứng khoán.

Diễn biến tại PV GAS D có nhiều điểm tương đồng với tình trạng của công ty mẹ là Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS - mã CK: GAS). Trước đó ít ngày, PV GAS cũng công bố thông tin tương tự khi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nắm giữ tới 95,76% cổ phần. Tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ bên ngoài tại "ông lớn" đầu ngành khí này chỉ đạt 4,24%, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu 10% theo luật định.