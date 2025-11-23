Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sầu riêng tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực

23-11-2025 - 16:30 PM | Thị trường

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tính đến hết tháng 10, xuất khẩu sầu riêng đã vượt mốc kỷ lục 3,2 tỷ USD của cả năm ngoái.

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang tăng tốc mạnh, khi kim ngạch 10 tháng năm nay đạt hơn 7 tỷ USD, tạo nền tảng vững chắc để hướng tới mốc 8,5 tỷ USD. Các nhóm trái cây chiến lược là lực kéo chính gồm sầu riêng, xoài, mít, chuối, bưởi, dừa. Trong đó, sầu riêng tiếp tục duy trì vai trò mặt hàng chủ lực, dẫn dắt tăng trưởng.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tính đến hết tháng 10, xuất khẩu sầu riêng đã vượt mốc kỷ lục 3,2 tỷ USD của cả năm ngoái. Tại ĐBSCL, hiện giá sầu riêng đầu vụ nghịch đang được thu mua với mức khá, nông dân phấn khởi.

Cụ thể, sầu riêng Thái loại A được các vựa thu mua từ 103.000 - 105.000 đồng/kg; giá bán tại vườn dao động từ 80.000 - 90.000 đồng/kg. Riêng giá sầu riêng Ri 6 loại A tại vườn dao động từ 50.000 - 55.000 đồng/kg.

Mặc dù vậy, ngành hàng sầu riêng Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc, khi chiếm hơn 90% kim ngạch xuất khẩu. Tăng trưởng nóng về diện tích, sản lượng đang vượt quá năng lực tổ chức sản xuất của chuỗi ngành hàng, nhất là về kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc, từ vùng trồng đến những lô hàng xuất khẩu.

Mới đây, Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành Quy định đăng ký cơ sở sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài, Nghị định 280 có hiệu lực 1/6/2026. Theo Cục Xuất nhập khẩu, việc tuân thủ các quy định này không chỉ giúp doanh nghiệp tránh rủi ro, mà còn là cơ hội nâng cao uy tín và chất lượng sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế.

