Sau sáp nhập 3 tỉnh, Phú Thọ trong top 10 giàu nhất nước

14-08-2025 - 13:55 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong 6 tháng đầu năm và tháng 7 năm nay, kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ có sự phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,09%, đứng vào tốp 10 các địa phương có tốc độ phát triển nhất cả nước; thu hút hơn 469 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo ông Tạ Tuấn Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân chung của 3 tỉnh đạt 10,09%, đạt 186,4 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung phần lớn ở khu vực công nghiệp - xây dựng với tỷ lệ 46,58%.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm đạt 2 con số.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 34,4 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 50%; thu hút hơn 469 triệu USD vốn đầu tư FDI ...

7 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Phú Thọ ước tính tăng 25,73% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với mức bình quân cả nước. Các sản phẩm chủ lực duy trì sản lượng ổn định hoặc tăng khá, như linh kiện điện tử, máy tính xách tay, máy điều hòa không khí...

Ông Tạ Tuấn Sơn cho biết, phiên họp thường kỳ tháng 7, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ quan, địa phương tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng , xác định giá thuê đất để triển khai các công trình, dự án nhất là các dự án đầu tư công trọng điểm, tạo đà tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm nay.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - khẳng định, tốc độ phát triển kinh tế và thu ngân sách của tỉnh 6 tháng đầu năm và tháng 7 đạt được con số ấn tượng. Thu ngân sách của tỉnh, tốc độ tăng trưởng được Trung ương đánh giá cao và xếp vào tốp 10 của các tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển và thu ngân sách nhà nước cao nhất.

"Trong điều kiện khó khăn khi tỉnh thực hiện việc sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, nhưng tất cả các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống của người dân được các cấp, các ngành thực hiện rất tốt, đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của nhân dân. Với đà tăng trưởng như hiện nay, tỉnh Phú Thọ quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 2 con số trong năm 2025”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Theo Viết Hà

Tiền phong

