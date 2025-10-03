Sau sáp nhập, Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM hoạt động thế nào?

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM trên cơ sở hợp nhất các Văn phòng đăng ký đất đai tại TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM có trụ sở chính tại số 12 Phan Đăng Lưu (phường Gia Định), cơ sở 2 tại số 321 Phú Lợi (phường Phú Lợi), cơ sở 3 tại số 1939 quốc lộ 55 (xã Long Điền).

Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng.

Đơn vị có chức năng thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước khác về đất đai trên địa bàn TPHCM.

TPHCM có 38 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM. Các chi nhánh này là đơn vị sự nghiệp công lập, có con dấu riêng, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM.

Các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM trong phạm vi khu vực tương ứng được giao phụ trách.

Tùy điều kiện địa bàn và tình hình thực tế, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh phạm vi địa bàn khu vực liên xã, phường phụ trách của các chi nhánh, đảm bảo thực hiện hiệu quả, hiệu năng về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.