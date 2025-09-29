Thêm 3 thủ tục mới về đất đai làm tại cấp xã

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Theo quyết định có 4 thủ tục hành chính nội bộ mới và 3 thủ tục sửa đổi.

Cụ thể, trong 4 thủ tục hành chính nội bộ mới về đất đai, có 3 thủ tục về thu hồi đất thực hiện tại cấp xã và 1 thủ tục thực hiện tại cấp tỉnh.

Từ ngày 25/9, chính quyền cấp xã sẽ tiếp nhận và giải quyết thêm 3 thủ tục hành chính mới về đất đai.

Theo đó, kể từ ngày 25/9, cấp xã thực hiện thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Điều 81, Luật Đất đai.

Trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử dụng theo khoản 1, 2 và 3 Điều 82, Luật Đất đai cũng thực hiện tại cấp xã.

Cấp xã cũng thực hiện thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Đất đai.

Trong khi đó, cấp tỉnh thực hiện thêm một thủ tục mới là thu hồi đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng thông báo sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Bộ.

Thứ nhất, là trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026 và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất hằng năm để công bố và áp dụng từ ngày 1/1 của năm tiếp theo đối với cấp tỉnh. Theo đó, cơ quan quyết định bảng giá đất chuyển từ UBND tỉnh sang HĐND tỉnh.

Thứ hai, là thủ tục trình tự định giá đất cụ thể đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ UBND cấp tỉnh

Thứ ba, là trình tự định giá đất cụ thể đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.