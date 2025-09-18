Công an cảnh báo 3 thủ đoạn mua bán đất đai, người dân cần đặc biệt chú ý tránh mất tiền tỷ

Công an tỉnh cho biết, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có nhiều dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng được triển khai và đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, thị trường bất động sản trên địa bàn cũng trở nên sôi động.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, đầu tư, chuyển nhượng theo quy định của pháp luật mang lại lợi nhuận chính đáng, nhiều đối tượng đã lợi dụng tâm lý và nhu cầu của người dân để thực hiện các hành vi trục lợi, vi phạm pháp luật với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau:

1. Thủ đoạn huy động vốn của khách hàng

Theo Công an tỉnh, một số cá nhân, tổ chức lập thủ tục xin cơ quan nhà nước cấp phép triển khai đầu tư xây dựng các dự án với quy mô lớn. Sau khi được cấp chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch, các doanh nghiệp trên đã đăng tin quảng cáo rao bán các sản phẩm đất nền khi chưa đủ điều kiện được kinh doanh mua bán, sang nhượng.

Để tránh bị các cơ quan chức năng xử lý và tạo lòng tin với người mua đất, chủ đầu tư thường không thu toàn bộ giá trị thửa đất mà thỏa thuận thu theo tiến độ với mức thu tối đa không quá 95%. Đồng thời, không lập hợp đồng mua bán, chuyển nhượng mà biến tướng bằng các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng quyền mua…

Sau khi thu được tiền, chủ đầu tư không triển khai dự án hoặc sử dụng đất thế chấp ngân hàng vay tiền để đầu tư nội dung khác từ đó dự án không thể hoàn thiện. Có trường hợp khi giá đất tăng cao chủ đầu tư tăng giá bán gấp nhiều lần so với thỏa thuận dẫn đến xảy ra tranh chấp, gây thiệt hại cho người mua.

Đáng chú ý, một số chủ đầu tư cố ý mua bán, chuyển nhượng dự án, cổ phần tại doanh nghiệp cho nhiều người trong thời gian ngắn nhằm đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ thực hiện dự án hoặc thanh toán hoàn trả tiền cho người mua đất.

2. Thủ đoạn mua bán, nhận chuyển nhượng đất không đủ điều kiện thành đất ở

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, các đối tượng này thường có hành vi mua đất nông nghiệp (phần lớn là đất ruộng, đất ao nằm sâu trong khu dân cư) sau đó tự ý san lấp, cải tạo, xây dựng các hạng mục hạ tầng, phân lô và rao bán dưới dạng đất ở.

Để khách hàng tin tưởng, các đối tượng này sẽ nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xin tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Khi khách hàng nộp tiền, các đối tượng sẽ thuê dịch vụ thừa phát lại lập vi bằng và cam kết sẽ hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng khi được cấp phép.

Công an tỉnh cho biết, thực tế các đơn nộp đến cơ quan nhà nước thường không đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa. Sau khi nhận được tiền của khách hàng, các đối tượng đã chiếm đoạt sử dụng cho các mục đích cá nhân dẫn đến không có khả năng hoàn trả cho người bị hại.

3. Đưa ra thông tin sai lệch trong việc mua nhà, đất thuộc diện ưu tiên



Theo Công an tỉnh, các đối tượng tiếp cận khách hàng với vai trò là người môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản để đưa ra thông tin về việc có quan hệ với chủ đầu tư nên có thể chọn được các suất có vị trí đẹp, giá bán thấp hơn giá giao dịch.

Một số đối tượng còn đưa thông tin về việc có khả năng can thiệp trong các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để giúp người mua có thể trúng được lô đất theo mong muốn. Hoặc đối tượng sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả mạo về quyền sử dụng đất, tình trạng pháp lý của thửa đất để đưa thông tin cho người mua.

Sau đó yêu cầu khách hàng nộp trước một khoản tiền nhất định để ký kết các hợp đồng mua bán, đặt cọc, hợp đồng góp vốn... Khi nhận tiền đối tượng không thực hiện các cam kết mà đưa ra nhiều lý do khác nhau kéo dài thời gian và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Để phòng ngừa rủi ro, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân:

- Khi dự định mua bán giao dịch bất động sản, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về dự án, tính pháp lý và các điều kiện chuyển nhượng đất đai của dự án.

- Khi mua hoặc ký kết hợp đồng phải được thực hiện tại các văn phòng công chứng do nhà nước cấp phép hoạt động hoặc tại phòng tư pháp các xã nơi đang quản lý tài sản cần giao dịch.

- Mọi hoạt động mua bán đất đai chỉ hợp pháp khi thông qua thủ tục công chứng, chứng thực. Việc lập hợp đồng ủy quyền hoặc vi bằng không có giá trị công nhận quyền sở hữu về đất đai - khi xảy ra tranh chấp, khiếu kiện các tài liệu này thường gây bất lợi cho người mua.

- Mua bán, chuyển nhượng đất đai qua trung gian, người dân cần cẩn trọng, tìm hiểu đầy đủ các thông tin. Trường hợp cần thiết có thể trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với người bán đất để xem xét các giấy tờ, tài liệu và tra cứu thông tin về thửa đất…



