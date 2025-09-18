Đại dự án 9 tòa tháp bên bờ sông Cấm của Kinh Bắc dồn dập thi công, Hải Phòng sắp đón thêm siêu tháp cao bậc nhất thành phố

Hình ảnh mới nhất tại công trường dự án Central Point Hải Phòng (nguồn ảnh: Nhà đẹp Hải Phòng - Hải Dương).

Theo ghi nhận từ những hình ảnh mới nhất, sau gần 2 tháng khởi công, dự án Central Point Hải Phòng đã dần lộ diện. Trên công trường nhộn nhịp máy móc, kỹ sư và công nhân thi công.

Được biết, vào ngày 19/7, tại phường Thủy Nguyên, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc đã khởi công dự án Central Point Hải Phòng. Dự án nằm tại lô TMDV – 05 thuộc Khu đô thị Bắc sông Cấm, đối diện Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của thành phố Hải Phòng.

Dự án Central Point Hải Phòng có tổng diện tích hơn 47.500 m2, quy mô xây dựng gồm 9 tòa tháp cao 25 - 40 tầng với 1.500 căn hộ. Các căn hộ tại dự án có diện tích dao động từ 28 m2 (studio) - 132 m2 (4 phòng ngủ).

Ngoài khu căn hộ, dự án còn tích hợp trung tâm triển lãm, hội nghị - hội thảo, khách sạn, văn phòng cho thuê, shophouse…

Phối cảnh dự án.

Điểm nổi bật của dự án là có tòa tháp cao lên đến 40 tầng, khi hoàn thành sẽ trở thành một trong những tòa cao nhất thành phố Cảng. Hiện vị trí dẫn đầu đang thuộc về dự án Diamond Crown Hai Phong (39-45 tầng) và tòa tháp tại Vinhomes Imperia (45 tầng).

Dự kiến quy mô dân số tại dự án gần 5.600 người, khi hoàn thành sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại khu vực Bắc sông Cấm nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung.

Được biết, lô đất TMDV - 05 nơi Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc triển khai dự án Central Point Hải Phòng - đã được công nhận kết quả trúng đấu giá từ tháng 10/2023, với mức giá 8,63 tỷ đồng/năm.

Đến tháng 10/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng đã đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường đối với lô đất TMDV - 05.

Bản đồ tổng mặt bằng Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát.

Ngoài dự án Central Point Hải Phòng, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc cũng đang xúc tiến đầu tư nhiều dự án khác trên địa bàn thành phố, điển hình là Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát.

Được biết, Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát có quy mô gần 585 ha, nằm tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng (theo đơn vị hành chính cũ). Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát - đây là công ty con của Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc.

Vào giữa tháng 1, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này. Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư của dự án tăng từ 6.300 tỷ đồng lên thành hơn 69.000 tỷ đồng (gấp 11 lần); quy mô dân số cũng được tăng hơn gấp đôi, lên khoảng 90.000 người.

Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát dự kiến có 8.655 lô nhà ở thấp tầng liền kề, 3.256 lô biệt thự, 7.178 căn chung cư và hơn 5.940 căn nhà ở xã hội.

Về tiến độ, dự kiến, từ đầu năm nay đến quý I/2026 chủ đầu tư sẽ chuẩn bị các thủ tục cho dự án. Sau đó đến giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng kéo dài đến hết 2028. Các công trình trong khu đô thị được triển khai xây dựng từ năm 2029 đến hết quý II/2032. Toàn bộ khu đô thị có thể bắt đầu vận hành và khai thác từ quý III/2032.