Sau tham vọng đường sắt 67 tỷ USD, doanh nghiệp 70 nhân sự tiếp tục đề xuất làm bệnh viện nghìn tỷ ở Phú Thọ

Tập đoàn Discovery báo cáo đề xuất dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện thực hành Discovery Hospital. Ảnh: Báo Phú Thọ

Tham gia cuộc đua dự án đường sắt tốc độ cao bên cạnh các "ông lớn" có tiềm lực thực tế như Thaco hay Vinspeed, Discovery Group gây chú ý đặc biệt bởi sự chênh lệch quá lớn giữa nội lực doanh nghiệp và tham vọng công bố.

﻿Với vỏn vẹn 70 nhân sự và tổng vốn tự giới thiệu khoảng 2.000 - 3.000 tỷ đồng (tương đương 0,2% tổng mức đầu tư 67 tỷ USD), doanh nghiệp này vẫn cam kết huy động 100% vốn ngoài ngân sách và hoàn thành dự án chỉ trong 6 năm.

Ông Nguyễn Nam Thiều, Chủ tịch HĐQT Discovery Group.

Đề xuất táo bạo này ngay lập tức khiến giới chuyên môn và dư luận đặt nhiều nghi vấn về tính khả thi, nhất là khi đường sắt tốc độ cao được xem là siêu dự án đòi hỏi những yêu cầu khắt khe bậc nhất về kỹ thuật công nghệ và quy mô vốn đầu tư.



Tìm hiểu sâu hơn về hồ sơ doanh nghiệp, Discovery Group được thành lập năm 2016 với số vốn điều lệ ban đầu 260 tỷ đồng. Trên các kênh truyền thông chính thức, đơn vị này tự giới thiệu là một tập đoàn đa ngành sở hữu hệ sinh thái trải rộng từ năng lượng, bán dẫn đến bất động sản.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Discovery Group có vốn điều lệ ban đầu là 260 tỷ đồng, với 4 cổ đông sáng lập gồm: Công ty cổ phần Đầu tư & Du lịch Danko (36,9% cổ phần); Công ty cổ phần Đầu tư Discovery Việt Nam (14,6% cổ phần), bà Nguyễn Ngọc Anh (37,7%) và ông Nguyễn Tiến Thiều (10,8%).

Trong lần cập nhật vào cuối năm 2017, Công ty cổ phần Đầu tư Discovery Việt Nam đã thoái sạch vốn tại Discovery Group. Lúc này, Công ty cổ phần Đầu tư & Du lịch Danko vẫn sở hữu 36,9% cổ phần; ông Nguyễn Tiến Thiều sở hữu 38,1% cổ phần và bà Nguyễn Ngọc Anh giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 25%.

Tại Discovery Group, ông Nguyễn Nam Thiều (sinh năm 1982) hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

Tuy nhiên, thông tin thực tế của hàng loạt dự án bất động sản mang thương hiệu Discovery hay các hoạt động mảng công nghệ, bán dẫn được liệt kê trên website đều vắng bóng trên thị trường.



Tập đoàn Discovery báo cáo đề xuất dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện thực hành Discovery Hospital- Trường Đại học y dược Phú Thọ. Ảnh: Báo Phú Thọ

Trong khi đó, Discovery Group lại tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư sang lĩnh vực y tế với quy mô nghìn tỷ. Cụ thể, theo báo Phú Thọ, chiều 27/11/2025, Công ty Cổ phần Discovery Homes (một thành viên của tập đoàn) đã có buổi làm việc chính thức với UBND tỉnh Phú Thọ để đề xuất dự án Bệnh viện thực hành Discovery Hospital.

Theo phương án trình bày, dự án này có tổng mức đầu tư lên tới 4.200 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh và khả năng đào tạo 2.500 sinh viên/năm. Mục tiêu được đặt ra là xây dựng mô hình bệnh viện thực hành kết hợp đào tạo, làm tiền đề nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thành Đại học Y dược.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ khẳng định việc đầu tư này phù hợp với chủ trương xã hội hóa và định hướng nâng cao chất lượng y tế của địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc gợi mở nhà đầu tư nghiên cứu vị trí trong khuôn viên quy hoạch của trường để tạo sự đồng bộ, hình thành quần thể khép kín, đồng thời lưu ý thiết kế phải giữ lại hệ thống hồ sinh thái, hài hòa với thiên nhiên.

Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng doanh nghiệp, song cũng giao các cơ quan chuyên môn phối hợp xem xét kỹ hình thức đầu tư và phương án đa dạng hóa nguồn lực theo đúng quy định pháp luật.