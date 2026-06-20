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Sau tuổi 50, nên đi bộ bao nhiêu phút mỗi ngày để duy trì sức khỏe?

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Đi bộ là hình thức vận động đơn giản, phù hợp với hầu hết người trên 50 tuổi, nhưng không phải ai cũng biết nên đi bao nhiêu phút mỗi ngày để tốt cho sức khỏe.

Khi bước qua tuổi 50, việc duy trì vận động đều đặn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong số các hình thức tập luyện, đi bộ là lựa chọn đơn giản, an toàn và phù hợp với hầu hết mọi người.

Đi bộ thường xuyên giúp người trên 50 tuổi duy trì sức mạnh cơ bắp, tăng cường khả năng vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống khi tuổi tác tăng lên. (Ảnh: Shutterstock)

Thói quen đi bộ mỗi ngày không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giữ tinh thần minh mẫn, mà còn góp phần duy trì khả năng giữ thăng bằng, giảm nguy cơ té ngã và hạn chế các bệnh mạn tính thường gặp ở người lớn tuổi. Đặc biệt, đi bộ thường xuyên giúp cơ thể duy trì sự dẻo dai và khả năng vận động độc lập theo thời gian.

Sau tuổi 50, nên đi bộ bao nhiêu phút mỗi ngày?

Theo bác sĩ Reuben Chen, chuyên gia y học thể thao và Giám đốc Y khoa của Sunrider International (Mỹ), đi bộ là hình thức vận động ít gây áp lực lên khớp nhưng vẫn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi tuổi tác tăng lên.

Về thời lượng tập luyện, bác sĩ Reuben Chen cho biết, dành tổng cộng khoảng 30 phút đi bộ mỗi ngày là mục tiêu phù hợp đối với hầu hết người trên 50 tuổi. Khoảng thời gian này không nhất thiết phải thực hiện liên tục trong một lần, có thể chia thành các đợt ngắn từ 10-15 phút, thực hiện 2–3 lần trong ngày mà vẫn mang lại hiệu quả tương đương.

Điều quan trọng không phải đi bao lâu, mà là đi đều đặn

Theo bác sĩ Chen, ngay cả khi mới bắt đầu với khoảng 20 phút đi bộ đều đặn mỗi ngày, người trên 50 tuổi vẫn có thể nhận được những lợi ích đáng kể cho sức khỏe và thể lực.

Bên cạnh thời lượng tập luyện, người trên 50 tuổi cũng cần chú ý đến cường độ vận động phù hợp với thể trạng. Các chuyên gia khuyến nghị nên bắt đầu từ từ, đặc biệt với những người mới tập hoặc mắc các bệnh như viêm khớp, tim mạch hay tăng huyết áp.

Ngoài việc lựa chọn giày phù hợp và khởi động kỹ trước khi tập, người đi bộ có thể tăng dần cường độ bằng cách thay đổi địa hình hoặc kết hợp các đoạn đi nhanh và đi chậm. Tuy nhiên, mọi thay đổi nên được thực hiện từng bước để cơ thể có thời gian thích nghi.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng sau tuổi 50, điều quan trọng không phải là đi thật nhanh hay thật lâu, mà là duy trì thói quen đi bộ đều đặn mỗi ngày.

Đi bộ một lần nữa lại được chú ý, bác sĩ phát hiện: Càng đi bộ nhiều mạch máu càng sạch hơn?

Theo Thu Hiền/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
đi bộ

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