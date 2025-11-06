Sau Viettel, FPT, CMC... thêm một doanh nghiệp Việt gia nhập cuộc đua trung tâm dữ liệu AI với con số gây choáng: VĐT 2 tỷ USD, công suất 200MW

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã CK: KBC) vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) để triển khai dự án trung tâm dữ liệu (data center) quy mô lớn tại TP.HCM.



Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2 tỷ USD, đặt tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, TP.HCM trên diện tích khoảng 10 ha.

Đây sẽ là tổ hợp trung tâm dữ liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI campus) với công suất thiết kế lên tới 200 MW IT Load, có khả năng vận hành khoảng 100.000 GPU.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Trần Lưu Quang và đại diện đến từ KBC, AIC và VietinBank trao đổi về việc hợp tác phát triển hạ tầng số. Ảnh: KBC.

AIC có các lãnh đạo từng tham gia nhiều dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại châu Á, Trung Đông và châu Âu, tổng danh mục đầu tư hơn 20 tỷ USD. AIC hướng tới hợp tác lâu dài cùng KBC và các bên liên quan để phát triển chuỗi trung tâm dữ liệu hyperscale và neocloud, phục vụ nhu cầu điện toán đám mây và AI tại khu vực.



Dự án được đánh giá sẽ góp phần mở rộng hạ tầng số của TP.HCM, đưa thành phố trở thành trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo hàng đầu khu vực.

Trước đó, nhiều tập đoàn lớn như Viettel, CMC, FPT và Microsoft cũng đã công bố kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, đa số là tại TP HCM.

Cụ thể, vào tháng 4 năm 2025 tại TP HCM, trung tâm dữ liệu của Viettel được khởi công tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi cũ. Dự án có diện tích gần 4 hecta, công suất thiết kế 140 MW, thuộc top 10 Đông Nam Á. Trung tâm cho phép lắp đặt khoảng 10.000 tủ rack, dự kiến hoạt động giai đoạn đầu từ quý 1/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án trước năm 2030. Khi hoàn thành, đây dự kiến là trung tâm dữ liệu (DC) đầu tiên của Việt Nam đạt công suất trên 100 MW, còn gọi là quy mô siêu lớn, tương đương các trung tâm dữ liệu lớn trên thế giới.



Về CMC Corporation, tháng 7/2024, Tập đoàn này đã thành lập công ty con CMC AI Digital Infrastructure (CMC ADI) chuyên phụ trách đầu tư và vận hành các trung tâm dữ liệu hyperscale, hướng tới phục vụ nhu cầu điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Dự án đầu tiên được triển khai tại TP.HCM với tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD trong giai đoạn đầu, có khả năng mở rộng công suất lên tới 120 MW – thuộc nhóm lớn nhất Việt Nam hiện nay. CMC còn ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Samsung C&T Corporation (Hàn Quốc) để phát triển thêm một dự án trung tâm dữ liệu quy mô 1 tỷ USD tại TP.HCM.



Còn FPT, dự án mới nhất là Fornix HCM02 Data Center tại TP.HCM – có quy mô 10.000 m², sức chứa khoảng 3.600 racks, vừa được khai trương vào tháng 8/2025, được xem là trung tâm dữ liệu lớn hàng đầu Việt Nam hiện nay.



Gần đây, UBND Thành phố HCM đã nhận được đề xuất đầu tư dự án Siêu trung tâm dữ liệu (Hyperscale Data center) dành riêng cho phát triển trí tuệ nhân tạo trị giá khoảng 2 tỷ USD từ các nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần công nghệ G42 (cổ đông chính là quỹ đầu tư nhà nước của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và tập đoàn Microsoft của Mỹ), Tập đoàn FPT, Quỹ đầu tư VinaCapital, Tập đoàn đầu tư Việt Thái.