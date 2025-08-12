Savills: Đà Lạt hội tụ nhiều điều kiện trở thành điểm đến của giới siêu giàu

Đó là lời nhận định của bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội.

Đà Lạt, với bề dày lịch sử hơn 130 năm, từ lâu đã được mệnh danh là "Thành phố ngàn hoa", "Thành phố sương mù" hay "Thành phố tình yêu". Khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng với rừng thông, hồ nước và những đồi chè xanh mướt đã giúp Đà Lạt trở thành điểm đến du lịch nổi bật không chỉ trong nước mà còn mang tầm quốc tế.

So với các thị trường du lịch núi như Sa Pa, Đà Lạt sở hữu lợi thế về quy mô, sự đa dạng văn hóa và tiềm năng phát triển bền vững. Trong khi Sa Pa nổi bật với văn hóa dân tộc thiểu số và khí hậu lạnh đặc trưng, Đà Lạt mang đến sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, kiến trúc cổ kính và nông nghiệp công nghệ cao.

Đà Lạt- thành phố nhiều danh hiệu bậc nhất Việt Nam. (Ảnh Đ.V.An)

So sánh với các thị trường ven biển như Đà Nẵng, Phú Quốc hay Nha Trang, Đà Lạt không chỉ cạnh tranh bằng khí hậu ôn hòa mà còn bởi sự độc đáo trong trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng. Nếu Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc đã phát triển mạnh mẽ với hàng chục thương hiệu quốc tế như InterContinental, Marriott hay Accor, thì Đà Lạt lại đang ở giai đoạn "vàng" – nơi tiềm năng vẫn còn rộng mở nhưng chưa được khai thác triệt để.

Sự thiếu hụt các thương hiệu nghỉ dưỡng lớn, nhìn ở một góc độ khác, chính là cơ hội để Đà Lạt thu hút các nhà đầu tư tiên phong, sẵn sàng đưa thành phố này vươn tầm quốc tế. Bà Nguyễn Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội nhận định: "Đà Lạt đang đứng ở ngưỡng cửa của sự tăng trưởng bứt phá. Những gì Đà Lạt thiếu – như các thương hiệu quốc tế hay cơ sở hạ tầng hoàn thiện – lại chính là cơ hội để thành phố này tỏa sáng. Đà Lạt đang được đầu tư mạnh mẽ, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch và hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của giới siêu giàu, tương tự những khu nghỉ dưỡng núi nổi tiếng thế giới như Aspen (Mỹ) hay Davos (Thụy Sĩ)".

Thiên nhiên phong phú, Đà Lạt như một "Paris thu nhỏ".

Bà Hằng nhấn mạnh rằng Đà Lạt sở hữu những yếu tố độc đáo mà khó thành phố nào có được: khí hậu lý tưởng, cảnh quan thiên nhiên phong phú và thương hiệu du lịch đã được khẳng định. Tuy nhiên, để đạt được tầm vóc quốc tế, thành phố cần sự hiện diện của các thương hiệu lớn và chiến lược phát triển bền vững, tập trung vào bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp và các dịch vụ đi kèm.

Đà Lạt đang hội tụ nhiều yếu tố để trở thành điểm nóng đầu tư bất động sản trong những năm tới. Đầu tiên phải kể đến là phát triển hạ tầng giao thông các dự án đường cao tốc như Liên Khương - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Tân Phú đang được đẩy nhanh tiến độ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đà Lạt, Lâm Đồng với khu vực lân cận, nhất là từ Đà Lạt đến TP.HCM chỉ còn 3 giờ đồng hồ.

Thứ hai là sân bay Liên Khương, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 30 km, là cảng hàng không quốc tế đầu tiên của Tây Nguyên với công suất 5 triệu hành khách/năm. Tháng 3/2026, sân bay Liên Khương sẽ đóng cửa để nâng cấp. Dự án gồm nâng cấp đường cất hạ cánh lên 3.250 m dài, 45 m rộng, xây dựng sân quay đầu, cải tạo các đường lăn E1, E2, dải hãm phanh, hệ thống thoát nước, đèn hiệu và biển báo hàng không, với tổng kinh phí hơn 1.045 tỷ đồng.

Sân bay Liên Khương sẽ được cải tạo, nâng cấp từ tháng 3/2026.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay đạt cấp 4E, khai thác được máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, phục vụ 5 triệu khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Sau năm 2030, đường băng sẽ được kéo dài lên 3.600m, nâng công suất lên 7 triệu khách/năm, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch và logistics.

Cùng với hạ tầng, chính sách thu hút đầu tư của Đà Lạt lạt là một ưu thế. Chính quyền tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt sau sáp nhập với Bình Thuận và Đắk Nông, đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư vào du lịch, bất động sản và nông nghiệp công nghệ cao. Việc Đà Lạt được chọn làm trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh mới là minh chứng cho tầm quan trọng và tiềm năng của thành phố.

Thương hiệu khách sạn 5 sao InterContinental sắp hiện diện tại Đà Lạt.

Sự phát triển nhanh chóng của Đà Lạt đã làm gia tăng nhu cầu về du lịch cao cấp. Trong khi các thị trường như Đà Nẵng hay Phú Quốc đã gần chạm ngưỡng bão hòa với sự hiện diện dày đặc của các thương hiệu quốc tế như Hilton, Sheraton hay JW Marriott, Đà Lạt vẫn còn dư địa lớn để phát triển các dự án mới, độc đáo và chất lượng cao. Đây chính là cơ hội để các nhà đầu tư tiên phong hợp tác với các thương hiệu quốc tế, tạo ra những sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng mang tiêu chuẩn toàn cầu.

Đà Lạt đang ở thời điểm lý tưởng để các nhà đầu tư bất động sản đón đầu xu hướng. Với sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, chính sách thu hút đầu tư và nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm nghỉ dưỡng, thành phố này không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là cơ hội cho các dự án bất động sản cao cấp. So với các thị trường đã bão hòa như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc, Đà Lạt mang đến cơ hội đầu tư với chi phí hợp lý hơn và tiềm năng tăng giá trong dài hạn.

"Đà Lạt không chỉ là nơi để đầu tư mà còn là nơi để kiến tạo giá trị. Những nhà đầu tư biết nắm bắt cơ hội trong giai đoạn này sẽ là những người tiên phong định hình tương lai của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam", bà Nguyễn Thu Hằng cho biết.



