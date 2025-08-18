Scandal nối dài, hình tượng Triệu Lộ Tư sụp đổ: Khi bệnh tật và chiêu trò không còn cứu nổi danh tiếng

Thời gian gần đây, cái tên Triệu Lộ Tư liên tục chiếm sóng trên các diễn đàn giải trí không phải nhờ tác phẩm mới mà bởi những ồn ào cá nhân. Từ việc công khai "bóc phốt" công ty quản lý đến những lần livestream kể khổ, ngôi sao từng được yêu mến nay lại gắn liền với loạt thị phi khiến công chúng ngày càng ngán ngẩm.

Triệu Lộ Tư của hiện tại ngụp lặn trong scandal

Từng một thời không tranh giành trong showbiz

Triệu Lộ Tư vốn khá may mắn khi mới bước chân vào nghề, cô đã tạo dấu ấn với bộ phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta. Nhờ gương mặt trong trẻo và lối diễn tự nhiên, nữ diễn viên nhanh chóng được khán giả yêu mến.

Điều khiến Triệu Lộ Tư trở nên đặc biệt so với nhiều ngôi sao cùng thời là sự "ngoài lề" của cô trong showbiz. Thay vì tranh giành vị trí, đấu đá để gây chú ý, cô chỉ tập trung đóng phim, sống kín tiếng và gần như chẳng bận tâm đến thị phi. Hình ảnh một diễn viên trẻ chăm chỉ, không ồn ào từng là yếu tố giúp Triệu Lộ Tư chiếm trọn cảm tình của công chúng. Nhưng sau thành công rực rỡ của Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn (2020), con đường sự nghiệp của cô rẽ sang hướng khác và dần vướng loạt tai tiếng khiến hình tượng sụp đổ.

Triệu Lộ Tư đã từng được yêu mến qua nhiều bộ phim thành công

Dùng chiêu trò và cả bệnh tật để kiếm fame

Cột mốc khiến công chúng thay đổi cái nhìn về Triệu Lộ Tư chính là thời điểm Trường Ca Hành phát sóng năm 2021. Khi đó, nữ diễn viên 27 tuổi bị tố "đi bài" để lấn át nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba, đồng thời bị phát hiện âm thầm like những bài viết chê bai đồng nghiệp và còn "ké fame" Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi. Chỉ là sau mỗi lần vướng thị phi, Triệu Lộ Tư lại tỏ ra ngây thơ càng khiến công chúng khó chịu.

Các phát ngôn EQ thấp, những màn thách thức antifan hay cố tình tạo tranh cãi đã khiến cô bị gán biệt danh "trà xanh" - hình tượng mỉa mai dành cho kiểu người ngoài mặt đáng yêu nhưng bên trong nhiều chiêu trò.

Danh "trà xanh" đã đi theo Triệu Lộ Tư nhiều năm

Đỉnh điểm là vào cuối năm ngoái, Triệu Lộ Tư nhập viện cấp cứu vì vấn đề sức khỏe. Ban đầu, công chúng lo lắng và thương cảm cho Triệu Lộ Tư nhưng mọi chuyện rẽ sang hướng tiêu cực khi người ta nhận ra cô tận dụng căn bệnh trầm cảm để gây chú ý. Từ việc đăng bài viết đầy ẩn ý thể hiện mình là nạn nhân đến làm chương trình riêng kể lể bệnh tình, Triệu Lộ Tư gần như ngày nào cũng xuất hiện trên hotsearch. Sự lặp đi lặp lại khiến công chúng mệt mỏi, thậm chí quay sang chỉ trích nữ diễn viên là lợi dụng bệnh tật để kiếm fame.

Chưa dừng lại ở đó, Triệu Lộ Tư còn công khai tố công ty quản lý chèn ép, thế nhưng ngoài những lời kể mơ hồ trong livestream, cô không đưa ra được bằng chứng xác thực nào. Chính vì vậy, thay vì được ủng hộ, nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn lại càng mất điểm vì cách hành xử thiếu minh bạch.

Dân tình quay lưng với Triệu Lộ Tư

Còn lại gì sau loạt ồn ào?

Những scandal nối tiếp đã khiến hình tượng "nữ thần" của Triệu Lộ Tư một thời trở nên méo mó. Giờ đây, nhắc đến Triệu Lộ Tư, công chúng không còn nghĩ đến các vai diễn đáng yêu mà chỉ nhớ tới những phát ngôn EQ thấp, những chiêu trò lố bịch để gây chú ý.

Thêm vào đó, Triệu Lộ Tư liên tục than thở về bệnh tật nhưng vẫn không ngần ngại xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Vậy mà cô lại không chịu quay nốt bộ phim Người Yêu khiến đoàn phim phải giải tán, điều này khiến các nhà sản xuất và nền tảng e dè, không còn mặn mà hợp tác.

Cú "bóc phốt" công ty cũng được coi là giọt nước tràn ly, biến Triệu Lộ Tư thành nghệ sĩ mang tính rủi ro cao. Những người trong giới lo ngại việc hợp tác với cô có thể kéo theo nhiều hệ lụy truyền thông không mong muốn.

Triệu Lộ Tư mất chỗ đứng trong showbiz

Từ một diễn viên trẻ được kỳ vọng, Triệu Lộ Tư nay chỉ còn được nhắc đến với hình ảnh thị phi, chiêu trò và scandal. Có thể nói, chính sự lựa chọn sai lầm trong cách xây dựng hình tượng đã đẩy cô vào con đường lao dốc. Và nếu không thay đổi, cái tên Triệu Lộ Tư rất có thể sẽ sớm bị đào thải khỏi làng giải trí khắc nghiệt bậc nhất châu Á.