Triệu Lộ Tư giải cứu 600 tấn táo ế, Trung Quốc 1,4 tỷ dân phải gọi cô là "thánh nữ bán hàng"!

Ngày 9/8 vừa qua, trong buổi livestream trên nền tảng Douyin, Triệu Lộ Tư tiếp tục thu hút sự quan tâm đông đảo của netizen. Cũng trong buổi phát trực tiếp này, cô nàng gây ấn tượng khi giới thiệu món táo sấy làm từ táo "băng lôi" của tỉnh Thiểm Tây. Đây vốn là những quả táo bị mưa đá làm xấu vỏ ngoài, vậy nên dù ruột bên trong hoàn toàn nguyên vẹn thì vẫn bị thị trường từ chối thu mua. Điều này khiến 600 tấn táo tồn kho và không thể tiêu thụ. Mang táo ra mắt công chúng, Triệu Lộ Tư chân thành kêu gọi: "Đừng vì vẻ ngoài mà bỏ qua giá trị", "Táo đông lạnh sau khi thu hoạch chất đống mãi không bán được. Nó không hỏng, không bị thối, cũng không bị mốc, chỉ là nhìn bề ngoài hơi xấu nên không ai mua thôi".

Clip Triệu Lộ Tư giới thiệu về món táo sấy bị tồn khô do thời tiết khắc nghiệt

Ngay sau màn giới thiệu, "hiệu ứng Triệu Lộ Tư" nhanh chóng lan tỏa, thu hút sự chú ý của đông đảo netizen đến những quả táo xấu vỏ - đẹp ruột. Theo lời các nông dân địa phương, kể từ khi cô quảng bá, nhiều tình nguyện viên đã đổ về làng, hỗ trợ phân loại, rửa sạch hàng tấn táo tồn kho và đưa đến nhà máy chế biến thành táo sấy.

Thống kê từ một sàn thương mại điện tử cho thấy, chỉ sau buổi livestream của Triệu Lộ Tư, doanh số táo sấy đã tăng vọt tới 500%, đặc biệt đơn hàng từ các thành phố tuyến 3 và 4 tăng mạnh nhất. Không chỉ lập kỷ lục doanh số, chất lượng sản phẩm cũng được người tiêu dùng đánh giá cao, nhận về hàng loạt phản hồi tích cực. Thành công vượt kỳ vọng này khiến một doanh nghiệp chế biến nông sản lên kế hoạch phát triển thêm các sản phẩm mới từ táo như bánh quy nhân táo sấy, sữa chua hương táo sấy...

Không chỉ sôi động trên các kênh online, nhiều cửa hàng ở khắp nơi cũng ghi nhận lượng đơn đặt hàng tăng đột biến, dẫn đến tình trạng cháy hàng. Từ chỗ chỉ bán vài trăm đơn mỗi ngày, có cửa hàng vọt lên vài nghìn đơn, buộc phải huy động thêm nhân sự để kịp gói hàng giao cho khách. Chẳng những bùng nổ trên các kênh bán hàng trực tuyến, táo sấy còn nhanh chóng xuất hiện tại các siêu thị lớn và cửa hàng trái cây cao cấp. Tại một số siêu thị Sam's Club, sản phẩm táo sấy được trưng bày ở vị trí nổi bật kèm poster của Triệu Lộ Tư, thu hút đông đảo khách mua sắm. Nhân viên cho biết, loại táo mà Triệu Lộ Tư giới thiệu có doanh số tăng mạnh và cháy hàng liên tục.

Sức ảnh hưởng khủng khiếp của Triệu Lộ Tư đã "hồi sinh" 600 tấn táo tồn kho, netizen đều đồng lòng ủng hộ

Hiệu ứng "táo sấy Triệu Lộ Tư" ban đầu từng khiến netizen hoài nghi về động cơ bán hàng, nhưng cô nhanh chóng chinh phục niềm tin khi không nhận bất kỳ khoản phí quảng cáo nào, đồng thời tắt hẳn chức năng donate trong livestream. Quan trọng hơn, những người trực tiếp mua và trải nghiệm đều đánh giá cao chất lượng sản phẩm, khiến sức hút của táo sấy lan tỏa mạnh mẽ và càng bùng nổ hơn nhờ hiệu ứng từ tên tuổi Triệu Lộ Tư.