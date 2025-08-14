Điều tra khẩn Triệu Lộ Tư, nguy cơ “bóc lịch”

Thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư là cái tên gây chao đảo, "quậy đục nước" Cbiz khi liên tục livestream phơi bày góc tối bóc lột, chèn ép cô của công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu (Galaxy Cool Entertainment). Không chỉ "bóc phốt", nữ diễn viên còn giới thiệu nông sản gây "cháy hàng" diện rộng. Và rắc rối cũng từ đây mà ập đến với Triệu Lộ Tư. Cô bị 200 triệu người nghi tự xưng là "đại sứ hỗ trợ nông dân", giả danh con dấu của cơ quan nhà nước để bán hàng trục lợi sau khi giới thiệu sản phẩm có giá cao gấp 3 lần giá thị trường của công ty Aaaaaple.

Đáng chú ý, người đứng sau công ty thực phẩm Aaaaaple là Tôn Gia Mạn - bạn thân của mỹ nhân 1998. Do đó Triệu Lộ Tư bị nghi cố tình PR cho sản phẩm của công ty bạn thân dưới danh nghĩa cứu trợ nông sản để ăn chia hoa hồng. Theo khoản 1 Điều 280 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, hành vi làm giả hoặc phá hoại công văn, giấy tờ, con dấu của cơ quan nhà nước có thể bị phạt tù 3-10 năm và phạt tiền.

Triệu Lộ Tư đang bị nghi làm giả giấy chứng nhận của Sở nông nghiệp, trục lợi bất chính dưới mác đại sứ hỗ trợ nông sản

Trước nghi vấn Triệu Lộ Tư giả danh "đại sứ hỗ trợ nông dân", truyền thông Trung Quốc đã liên hệ với Cục Nông nghiệp và Nông thôn huyện Diên Trường, tỉnh Thiểm Tây để xác minh vụ việc. Vào sáng nay (14/8), đại diện cơ quan này cho biết họ quản thật đã trao chứng nhận "Đại sứ hỗ trợ nông nghiệp" vào tháng 6/2025 cho thương hiệu nước ép táo Aaaaaple, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ nông nghiệp tại Thiểm Tây (Trung Quốc). Liên quan đến trường hợp của Triệu Lộ Tư, đại diện cơ quan này nhấn mạnh họ chưa từng trao giấy chứng nhận cho bất kỳ cá nhân nào.

Bước đầu, với xác nhận của Cục Nông nghiệp và Nông thôn huyện Diên Trường, tỉnh Thiểm Tây về con dấu trên giấy chứng nhận, Triệu Lộ Tư và công ty Aaaaaple đã thoát khỏi cáo buộc làm giả công văn, giấy tờ nhà nước.

Tuy nhiên, tình hình đang trở nên càng căng hơn khi Cục Giám sát và Quản lý thị trường huyện Diên Trường, thành phố Diên An (Thiểm Tây, Trung Quốc) thông báo họ đã nhận được chỉ đạo từ cấp trên và sẽ tiến hành rà soát, điều tra tất cả khiếu nại liên quan đến vụ ồn ào livestream bán hàng của Triệu Lộ Tư.

Cục Giám sát và Quản lý thị trường huyện Diên Trường, thành phố Diên An (Thiểm Tây, Trung Quốc) thông báo mở cuộc điều tra đối với vụ ồn ào của Triệu Lộ Tư và công ty Aaaaaple

Sau khi dính lùm xùm, vào tối muộn ngày 13/8, Triệu Lộ Tư thông báo dừng livestream, xóa tài khoản Weibo vĩnh viễn để khép lại mọi chuyện. Cô cho biết bản thân đã gửi yêu cầu xóa tài khoản, đang đợi nền tảng xét duyệt trong 15 ngày. Trước quyết định điều tra của Cục Giám sát và Quản lý thị trường huyện Diên Trường, thành phố Diên An (Thiểm Tây, Trung Quốc) vào sáng nay, nữ diễn viên chưa lên tiếng phản hồi.

Hiện, Triệu Lộ Tư rơi vào tình cảnh khó khăn, khiến cô đứng trước nguy cơ rớt đài trong showbiz. Nữ diễn viên đang xảy ra tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu. Triệu Lộ Tư muốn dứt áo ra đi sau vụ bị bóc lột sức lao động đến kiệt quệ. Tuy nhiên, Ngân Hà Khốc Ngu bắt người đẹp Tinh Hán Xán Lạn phải chịu trách nhiệm bồi thường với tỷ lệ 3:7, phải bỏ ra 400 triệu NDT (1.460 tỷ đồng) mới có thể rời công ty quản khiến nữ diễn viên vô cùng bức xúc. Triệu Lộ Tư cho biết cô bị đe dọa hủy hoại, "phong sát" vì phản đối yêu cầu vô lý của Ngân Hà Khốc Ngu. Không còn gì để mất, người đẹp quyết định đình công.

