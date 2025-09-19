SCMP: Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu công nghệ cảnh sát, nhắm tới các nước đang phát triển

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 18/9 đưa tin, Trung Quốc đã giới thiệu và tiếp thị một loạt thiết bị an ninh công cộng mới, bao gồm các thiết bị giám sát nhận dạng khuôn mặt được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), tại một triển lãm dành cho lực lượng cảnh sát ở các nước đang phát triển.

Triển lãm này nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác An ninh Công cộng Toàn cầu diễn ra tại thành phố ven biển Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, trong ba ngày (17-19/9).

Theo Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, chủ đề của triển lãm là "Chia sẻ An ninh, Hội nhập Phát triển".

Triển lãm "Chia sẻ An ninh, Hội nhập Phát triển" tập trung vào 5 hạng mục: công nghệ hình sự, thiết bị bảo vệ cảnh sát, phương tiện, chống khủng bố và cứu hộ, và chỉ huy và truyền thông. Nguồn: CGTN

"Thông qua triển lãm này, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp các giải pháp thích ứng với nhu cầu an ninh của các quốc gia và khu vực khác nhau, để mọi người đều có thể hưởng lợi tại đây", Dư Binh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu số 1 thuộc Bộ Công an Trung Quốc - cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CCTV được phát sóng hôm 16/9.

CCTV đưa tin rằng triển lãm tập trung vào 5 hạng mục: công nghệ hình sự; thiết bị bảo vệ cảnh sát; phương tiện; chống khủng bố và cứu hộ; chỉ huy và truyền thông. Các sản phẩm được trưng bày bao gồm súng, xe máy, máy bay không người lái và các thiết bị cảnh sát khác.

Một sản phẩm đáng chú ý là hệ thống trung tâm chỉ huy thông minh, tích hợp camera gắn trên người với công nghệ nhận dạng khuôn mặt hỗ trợ AI. Một nhà cung cấp được CCTV phỏng vấn cho biết camera gắn trên người có thể được kết nối với dữ liệu khuôn mặt của những đối tượng có nguy cơ cao hoặc nhạy cảm; và trong quá trình tuần tra của cảnh sát, camera có thể sử dụng thuật toán AI để nhận dạng các đặc điểm khuôn mặt, đưa ra cảnh báo và đồng thời gửi thông tin đến trung tâm chỉ huy.

"Sau khi xác định được vị trí của nghi phạm, chúng tôi sử dụng bản đồ hiển thị trên màn hình lớn của hệ thống để đánh dấu khu vực. Trong khu vực đó, chúng tôi có thể xác định các cảnh sát được trang bị radio và điều động họ đến hiện trường để bắt giữ", nhà cung cấp nói.

Bản tin của CCTV cho biết thiết bị đầu cuối của hệ thống có hình dạng của một chiếc điện thoại thông minh và được gia cố khả năng chống va đập đạt chuẩn quân sự, phù hợp với môi trường hoạt động của cảnh sát.

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống cảnh sát của Trung Quốc, bao gồm cả việc tìm kiếm người mất tích và xác định nghi phạm hình sự.

Một sản phẩm đáng chú ý được trưng bày tại triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác An ninh Công cộng Toàn cầu 2025 là hệ thống trung tâm chỉ huy thông minh, tích hợp camera gắn trên người với công nghệ nhận dạng khuôn mặt hỗ trợ AI. Ảnh chụp màn hình CCTV

Chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị an ninh công cộng

Theo SCMP, Diễn đàn Hợp tác An ninh Công cộng Toàn cầu thường niên được Trung Quốc khởi xướng vào năm 2022 với mục đích thúc đẩy trao đổi quốc tế về cảnh sát và an ninh.

Từ năm ngoái, Trung Quốc đã bắt đầu trưng bày các thiết bị cảnh sát mới tại diễn đàn. Ban tổ chức cho biết hơn 800 khách mời và quan chức thực thi pháp luật từ 176 quốc gia và khu vực cùng 14 tổ chức quốc tế đã được mời.

Sang năm nay, các quan chức thực thi pháp luật hoặc cảnh sát cấp cao từ Belarus, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nicaragua, Ethiopia và Armenia nằm trong số những đại biểu tham dự diễn đàn.

Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đã có các cuộc gặp riêng với những đại biểu này, kêu gọi tăng cường các cơ chế hợp tác thực thi pháp luật và an ninh, bảo vệ các dự án thuộc Sáng kiến "Vành đai và Con đường" và bảo vệ nhân sự Trung Quốc ở nước ngoài, theo Bộ này.

Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Diễn đàn Hợp tác An ninh Công cộng Toàn cầu 2025. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong một tuyên bố trên trang web chính thức hôm 17/9, Bộ Công an Trung Quốc cho biết, tại triển lãm thiết bị, Trung Quốc sẽ chia sẻ "kinh nghiệm" của mình trong quản trị an ninh công cộng và quảng bá công nghệ an ninh công cộng của Trung Quốc như các dịch vụ chất lượng cao cho các quốc gia trên toàn thế giới.

Theo SCMP, tại Diễn đàn Hợp tác An ninh Công cộng Toàn cầu năm ngoái, Bộ trưởng Vương tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ hỗ trợ đào tạo 3.000 sĩ quan thực thi pháp luật nước ngoài, và sẽ cử cố vấn cảnh sát và sĩ quan liên lạc đến các quốc gia có nhu cầu, hướng dẫn các cuộc tuần tra và điều tra chung.

Hợp tác cảnh sát đã trở thành một khía cạnh quan trọng trong hoạt động tiếp cận và quan hệ của Trung Quốc với các nước đang phát triển. Vào tháng 7/2023, Trung Quốc và Quần đảo Solomon đã ký “Thỏa thuận Hợp tác Cảnh sát”, nâng cấp mối quan hệ lên “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”.