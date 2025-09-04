Sẽ có đề án tiền lương và phụ cấp để áp dụng thống nhất trong toàn quốc

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết, trong đó giao Bộ Nội vụ xây dựng Đề án tiền lương và phụ cấp , báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Dự kiến tới đây, Chính phủ cũng sẽ ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng theo quy định mới.

Bộ Nội vụ cũng được giao để trình Chính phủ ban hành quy định tiêu chí và trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố; hướng dẫn việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách để các địa phương tổ chức thực hiện.

Chính phủ xây dựng đề án tiền lương và phụ cấp thống nhất toàn quốc (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu, trình Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh, xác định vị trí việc làm , từ đó làm cơ sở xác định số lượng biên chế phù hợp.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương kiện toàn vị trí cán bộ còn thiếu, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.

Tại cuộc họp vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong tháng 9 này, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Bộ Chính trị 5 nội dung cơ bản và 2 tờ trình về thực hiện phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự kiến tới đây, Bộ trưởng Nội vụ sẽ làm việc với các đơn vị liên quan đến vấn đề cán bộ, công chức, vị trí việc làm, phân loại tiêu chuẩn đơn vị hành chính; thống nhất về đề cương, báo cáo, thủ tục liên quan đến việc phân cấp, phân quyền , phân định thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tư lệnh ngành nội vụ dự kiến sẽ làm việc với các đơn vị để báo cáo Bộ Chính trị về vấn đề tiền lương, phụ cấp.