Quy định mới từ tháng 9-2025, người học lái xe cần biết

03-09-2025 - 15:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe phải đáp ứng theo quy định tại khoản 4 điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 14/2025/TT-BXD quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Thông tư quy định về yêu cầu đối với người học lái xe từ ngày 1-9-2025 như sau:

- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

- Người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe phải đáp ứng theo quy định tại khoản 4 điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trong đó, thời gian lái xe an toàn cho từng hạng giấy phép lái xe được quy định cụ thể như sau:

+ Hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE: thời gian lái xe an toàn từ 2 năm trở lên;

+ Hạng B lên D2, C lên CE, C lên D: thời gian lái xe an toàn từ 3 năm trở lên.

- Người đã có giấy phép lái xe hạng B chuyển số tự động được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng B chuyển số cơ khí (số sàn), người đã có giấy phép lái xe hạng B được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng C1 theo quy định; hồ sơ của người học lái xe thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 14 Thông tư 14.

Công an Hà Nội có thông báo quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe của người dân

Theo Bảo Nghi

Người lao động

